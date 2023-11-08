ليلى عبد المجيد: كايرو نيوز إضافة جديدة لأسطول القنوات الإخبارية المصرية

قالت د. ليلى عبد المجيد استاذ الإعلام ان فكرة إطلاق قناة إخبارية جديدة هو اكيد إضافة جديدة لأسطول القنوات الاخبارية المصرية التي ساهمت وبقوة في نقل الأحداث المختلفة واهتمت بسرعة نقل الخبر إضافة للنزاهة والشفافية والمهنية.

وأضافت عبد المجيد إلى أنها تتقدم بالتحية للقائمين على قطاع أخبار الشركة المتحدة على تفكيرهم المتطور وحرصهم على مواكبة العصر، موضحًة أن إطلاق قناة كايرو نيوز بأربع لغات سيكون له أثر كبير على مخاطبة الغرب وإيصال عدد من الرسائل والمعلومات وهو الهدف الأول حاليا لان هناك العديد من الأمور الملتبسة لدى البعض.

وأكدت أن شروط نجاح القناة يعتمد في المقام الأول على مواكبة التقنيات التكنولوجية الحديثة والخبرات البشرية وأعتقد أن لدينا كوكبة من الإعلاميين المتميزين الذين يتحدثون اكثر من لغة وسيكونون داعمين للقناة بشكل كبير وأضافت لدينا شبكة مراسلين متنوعة أيضا وهو ما سيسهم في نجاح التجربة.

وأضافت عبد المجيد أن إطلاق عدة نسخ صوتية للقناة باللغتين الإنجليزية والفرنسية وأكثر من لغة موازية للنسخة العربية أصبح ضرورة ملحة في خضم الأحداث الحالية.

وأشارت إلى أن القناة لابد أن تمزج بين الإعلام التقليدي والإعلام الحديث والاعتماد على الشباب بصورة اكبر لافتة إلى انها تعتقد أن القناة الجديدة ستكون فرصة مميزة لتبادل الخبرات الإعلامية وستكون صوت مصر بالخارج.

قناة كايرو نيوز

وكان الكاتب الصحفي أحمد الطاهرى رئيس قطاع أخبار الشركة المتحدة قد أعلن أن هناك قناة ستصدر بـ4 لغات خلال الفترة المقبلة وهى قناة "كايرو نيوز" حيث كان من المخطط إطلاقها في عام 2024، ولكن هناك مساعى لإطلاق القناة في عام 2023، وهو مشروع نعده بقوة، وعمرو الفقى الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فرغ نفسه لهذه المهمة، ستكون القناة إصدار ليس فقط باللغة الإنجليزية ولكن بـ4 لغات، وستكون خدمة إخبارية على مدار الساعة والتخطيط في المرحلة الأولى الاستفادة من الشراكة مع منصة watch it ويتم بثها أيضا عبر المنصبة، متابعا:"لولا دعم القيادة السياسية ما نجحت قناة إكسترا نيوز والقاهرة الإخبارية حيث وضعوا الثقة في تحمل مسئولية هذا الحلم فهذه إرادة سياسية".