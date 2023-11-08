على قناة "CBC".. هدى زكريا ضيفة برنامج "افتح باب قلبك" الجمعة

تستضيف الإعلامية أميرة بهي الدين، يوم الجمعة المقبل، في برنامجها "افتح باب قلبك"، الذي تقدمه على قناة "CBC"، الدكتورة هدى زكريا، أستاذ علم الاجتماع السياسي.

وتتحدث هدى زكريا، أستاذ علم الاجتماع السياسي، خلال الحلقة التي تذاع السابعة مساء، عن التكاتف الوطني المصري خلال الأزمات، سواء داخل الوطن أو مع أشقائهم وجيرانهم من الدول العربية، وكيف أن التاريخ المصري القديم يكشف طبيعة الشخصية المصرية في التعامل مع الأزمات والشدائد وحب مساعدة الغير.

كما تتطرق، خلال الحلقة، لأهمية التكاتف الوطني والوعي الشعبي، فى بناء الجمهورية الجديدة، التى ترتكز على تحسين معيشة المواطنين، وإرساء دعائم حياة كريمة، والعبور إلى غدٍ أفضل.

تناقش الإعلامية أميرة بهي الدين، كيف سعت مصر للتكاتف بين الدول العربية، وتعزيز العلاقات العربية المشتركة ودعم جميع الدول العربية في مساعيها لتحقيق الاستقرار والتنمية، وبالأخص الدولة الفلسطينية.





يذاع برنامج "افتح باب قلبك" يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، على الهواء مباشرة، ويهتم بتقديم كل ما يهم المصريين وحياتهم ومستقبلهم، وتقدمه الإعلامية والمحامية أميرة بهي الدين، ويتم استضافة عدد كبير من الضيوف من مختلف المجالات.

من هى أميرة بهي الدين ؟

أميرة بهي الدين هى محامية، باحثة، كاتبة ومدونة، حقوقية وناشطة نسوية، إعلامية، مصورة فوتوغرافية هاوية مواليد 10 مايو 1960 هي الابنة الكبرى للمستشار محمود بهي الدين عبدالله، نائب رئيس محكمة النقض ورئيس نادي القضاة لثلاث دورات متتاليات والرئيس الشرفي لنادي قضاة مصر والابنة الكبرى للسيدة كوثر حسن، سكرتيرة رئيس تحرير جريدة الأهالي الصادرة عن حزب التجمع منذ 1984 وحتى 2000، وحفيدة المستشار عبدالله محمد رئيس محكمة الجنايات، والعمدة محمود حسن عمدة قرية بني حسن مركز كفرصقر شرقية.. أسرتها وأجدادها الأربع من محافظة الشرقية.