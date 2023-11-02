الخميس 02 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

غدًا فى"افتح باب قلبك".. كيف أسقطت حرب غزة قناع الغرب المبهر؟

الإعلامية أميرة بهي
الإعلامية أميرة بهي الدين

تستضيف الإعلامية أميرة بهي الدين، خلال حلقة الجمعة، من برنامج "افتح باب قلبك" على قناة "CBC"، الدكتور علي سالم، أستاذ علم النفس الاجتماعي بكلية الآداب جامعة حلون، للحديث عن سقوط قناع الانبهار بثقافة الغرب، والتمسك بالهوية الوطنية والقومية العربية لدى الأطفال والشباب، ومدى تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على تحقيق ذلك، وكيف شارك المجتمع المصري في الوقوف مع الشعب الفلسطيني والتكاتف معه وقت الحرب.

وتتطرق الإعلامية أميرة بهي الدين، خلال الحلقة، إلى تأثير انتفاضة الشباب المصري والعربي في تغيير وجهة نظر الغرب والمؤثرين بمواقع التواصل الاجتماعي، لكشف زيف روايات الغرب عن القضية الفلسطينية وما يحدث من إبادة جماعية لسكان قطاع غزة.

كما تستعرض أبرز جهود المصريين في حملات التبرع من خلال مبادرة حياة كريمة، وجمعية الهلال الأحمر المصري، والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

مواعيد عرض برنامج “افتح قلبك”

يذاع برنامج "افتح باب قلبك" يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع على قناة "CBC"، ويهتم بتقديم كل ما يهم المصريين وحياتهم ومستقبلهم وتقدمه الإعلامية والمحامية أميرة بهي الدين.

ويبث برنامج "افتح باب قلبك" يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، على قناة "CBC"، الساعة السابعة مساء على الهواء مباشرة، ويهتم بتقديم كل مايهم المصريين وحياتهم ومستقبلهم.

من هي أميرة بهي الدين؟

أميرة بهي الدين هي محامية، باحثة، كاتبة ومدونة، حقوقية وناشطة نسوية، إعلامية، مصورة فوتغرافية هاوية مواليد 10 مايو 1960 هي الابنة الكبرى للمستشار محمود بهي الدين عبد الله، نائب رئيس محكمة النقض ورئيس نادي القضاة لثلاث دورات متتاليات والرئيس الشرفي لنادي قضاة مصر والابنة الكبرى للسيدة كوثر حسن سكرتيرة رئيس تحرير جريدة الأهالي الصادرة عن حزب التجمع منذ 1984 وحتى 2000، وحفيدة المستشار عبد الله محمد رئيس محكمة الجنايات، والعمدة محمود حسن عمدة قرية بني حسن مركز كفر صقر شرقية.. أسرتها وأجدادها الأربع من محافظة الشرقية. 

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