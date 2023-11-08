الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

غدا.. افتتاح مسرحية "نور في عالم البحور" على مسرح متروبول

خالد جلال
خالد جلال

يفتتح المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، العرض المسرحي "نور  فى عالم البحور"، فى السابعة من مساء غد الخميس على مسرح متروبول.

تفاصيل عرض “نور فى عالم البحور” 

العرض من تأليف وأشعار محمد زناتى، إخراج شادى الدالى، موسيقى وألحان هانى شنودة، ديكور عمرو الأشرف، ملابس مروة عودة، استعراضات مناضل عنتر، ماسكات حنا حبشي، أعمال نحت مصطفى فكرى، ومن إنتاج فرقة المسرح القومي للأطفال بقيادة المخرج عادل الكومي، وهو ضمن خطة العروض المسرحية للبيت الفنى للمسرح التي أعلن عنها خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد مطلع يناير الماضي تحت شعار "٢٠٢٣ عام جديد ومسرح جديد" بالمسرح القومى بالعتبة.

خالد جلال المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى نور فى عالم البحور مسرحية نور فى عالم البحور المسرح

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