بطريرك الإسكندرية يترأس الاحتفال بعيد القديس نكتاريوس متروبوليت

قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران طنطا والغربية للروم الأرثوذكس، ومتحدث الكنيسةالرسمي في مصر، ووكيلها للشؤون العربية، إنه بمناسبة عيد القديس نكتاريوس الإسكندري في يوم 9 نوفمبر يترأس صاحب الغبطة البابا ثيودروس بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا الاحتفال بعيد القديس نكتاريوس متروبوليت المدن الخمس في الكنيسة الملحقة بالمقر السابق لإقامة القديس الموجود في مقر البطريركية في منطقة الحمزاوي - الأزهر - القاهرة.

وعن مواعيد الصلوات فهي كالآتي:

اليوم الأربعاء 8 نوفمبر صلاة الغروب الساعة 6 مساء، وفي يوم الخميس 9 نوفمبر صلاة السَحَر الساعة 8.30 صباحَا، القداس الإلهي الساعة 9.30 صباحًا، وبعد القداس الإلهي يستقبل البابا ثيودروس المؤمنين في قاعة العرش البطريركي بالمقر البطريركي.

وعن مواعيد الصلاة ففي يوم الخميس 9 نوفمبر صلاة الغروب الساعة 7 مساء، وفي يوم الجمعة 10 نوفمير صلاة السحر الساعة 8.30 صباحًا، القداس الالهى الساعة 9.30 صباحًا.

وفي يوم الجمعة 10 نوفمبر بمناسبة عيد رؤساء الملائكة يترأس صاحب الغبطة البابا ثيودروس بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا القداس الإلهي في كنيسة رؤساء الملائكة بمنطقة الظاهر - القاهرة.

بعد القداس الإلهي يتوجه غبطته إلى العاصمة الإدارية الجديدة لوضع حجر أساس الكنيسة الخاصة ببطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا التي سوف تُبنى هناك.

وكان قد ترأس صاحب الغبطة البابا ثيودروس بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا صلاة غروب عيد القديسَيّن العادمي الفضة كوزماس ودميانوس في الكنيسة المسماة باسمهما في منطقة شبرا بالقاهرة.

في كلمته أشار إلى الحرب المستعرة في فلسطين التي أدت إلى قتل الآلاف من الكهول والنساء والأطفال الأبرياء. ورفع صلواته إلى الله من أجل أن تستجيب الأطراف المتحاربة للمطالبات بوقف الحرب فورًا، مضيفًا: "قلوبنا تدمي في هذه الأيام المؤلمة جداً من أجل آلاف الأطفال الذين يعيشون ظروفاً صعبة بسبب اضطرابات الحرب. أوقفوا سفك الدماء في الأماكن التي سار فيها المسيح مَلِك السلام".