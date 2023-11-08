الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

محلية "مستقبل وطن" تناقش خطة عملها استعدادًا للانتخابات الرئاسية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقدت أمانة المجالس المحلية المركزية بحزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أحمد صبري أمين المجالس المحلية، اجتماعها التنظيمي الدوري، بحضور الأمناء المساعدين وأعضاء هيئة مكتب الأمانة المركزية والأمناء بالمحافظات.

إدانة العدوان الغاشم على غزة

وطالب المهندس أحمد صبري، أمين المجالس المحلية، الحضور بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح ضحايا فلسطين، مقدما خالص التعازي والمواساة لذويهم، معربا عن حزنه لما يتعرض له الفلسطينيون فى قطاع غزة من العدوان الغاشم من قبل الاحتلال الإسرائيلي. 

دعم تأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

واستعرض أمين المجالس المحلية، خطة عمل الأمانة الفترة المقبلة بشأن الاستحقاق الانتخابي ودعم تأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، ودور الأمانة في الحشد ودعوة المواطنين للمشاركة والتصويت فى الانتخابات الرئاسية للرئيس عبدالفتاح السيسي.

سؤال برلماني بشأن دور القطاع المصرفي للتيسير على ذوي الهمم

وشهد الاجتماع نقاشا بين الحضور بشأن آليات العمل في الفترة المقبلة وعدد من القضايا المرتبطة بعمل أمانة المجالس المحلية ودورها في الاستحقاق الدستوري المقبل.

اختيار الرموز الانتخابية

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، اليوم الأربعاء، لاختيار المرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية، لرموزهم الانتخابية التي سيستخدمها المرشحون في السباق الرئاسي، والتي تم تحديد موعد اختيارها وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية 2024.

ونص قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، الصادر برقم 19 لسنة 2023 بشأن تحديد الرموز الانتخابية وقواعد تخصيصها للمرشحين بالانتخابات الرئاسية 2024، حيث نص على أنه لكل طالب ترشح لم يتم استبعاده لأى سبب من الأسباب اختيار رمز انتخابي من بـيـن الرموز المدرجة اسما وشكلا وفقا لأسبقية تقديم طلب الترشح.

وتضمن القرار الصادر عن الهيئة 15 رمزا من الرموز التي حددتها الهيئة وهى رمز النجمة والشمس والأسد والحصان والنسر والديك والميزان والطائرة وساعة اليد والنخلة والمركب والمظلة والتليفون والنظارة والسلم.

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
محلية مستقبل وطن للانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية تأييد الرئيس السيسي أخبار الهيئة الوطنية للانتخابات

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