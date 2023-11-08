حملات موسعة لضبط تجار المخدرات على مستوى الجمهورية

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، حملات موسعة استهدفت ضبط الخارجين عن القانون والهاربين من أحكام قضائية.

وأسفرت تلك الجهود عن ضبط شخصين، بدائرة مركز شرطة إسنا بالأقصر، وبحوزتهما 2 كيلو جرام من مخدر الحشيش، فرد محلى وطلقة، دراجة نارية بدون لوحات معدنية.

وضبط عاطل بدائرة مركز شرطة شبين الكوم بالمنوفية وبحوزته 2،200 كيلو جرام من مخدر الحشيش، بندقية خرطوش، عدد من الطلقات النارية.

وضبط عاطل له معلومات جنائية بدائرة مركز شرطة دراو بأسوان، بحوزته كيلو جرام من مخدر الحشيش، 3 كيلو جرام من مخدر البانجو، عدد من أقراص التامول المخدر، بندقية خرطوش، عدد من الطلقات النارية، طبنجة، 2 سلاح أبيض.

وضبط عاطل "يحمل جنسية إحدى الدول" بدائرة قسم شرطة الإسماعيلية وبحوزته كمية من مخدرى "الحشيش، البانجو.

واتخذت كافة الإجراءات القانونية لكل واقعة على حدة، والعرض على النيابات المختصة للتحقيق.