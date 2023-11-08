الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط هاربين من تنفيذ أحكام قضائية في البحيرة وبني سويف

ضبط هاربين من تنفيذ
ضبط هاربين من تنفيذ أحكام قضائية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المستمرة لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية.

 تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديريتيِّ أمن "البحيرة – بنى سويف" من ضبط (مالك مخبز آلى - مقيم بدائرة مركز شرطة كوم حمادة بالبحيرة، محكوم عليه فى (83 حكم "مُستأنف، جزئى".. بإجمالى مدة حبس 21 سنة وكفالات مالية).

كما تم ضبط (عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة إهناسيا ببنى سويف)، محكوم عليه فى (30 حكم "مُستأنف، جزئى".. بإجمالى مدة حبس 22 سنة و3 شهور فى قضايا "تبديد"). 

وبمواجهتهما أقرا بصحة الأحكام الصادرة ضدهما وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية تنفيذ الأحكام القضائية المحكوم عليهم الهاربين مركز شرطة كوم حمادة

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