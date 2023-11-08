الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"هندسة القناة" تشارك بالمعرض والمؤتمر السنوي للنقل الذكي واللوجستيات

المؤتمر السنوي للنقل
المؤتمر السنوي للنقل الذكي واللوجستيات

وجه الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، بضرورة مشاركة طلاب الجامعة في زيارة المعارض والمؤتمرات التي تدعم الجانب الابتكاري لدى الطلاب.

جاء ذلك تعليقًا من الدكتور ناصر مندور على تلبية طلاب كلية الهندسة لدعوة وزارة النقل للمجلس الأعلى للجامعات للمشاركة في زيارة معرضها، وحضور فاعليات مؤتمرها السنوي للنقل، بإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وبإشراف تنفيذي الدكتور إيهاب لطفي عميد كلية الهندسة، والدكتور باسم الهادي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة عبير الشهاوي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبتنظيم الدكتورة مي شمس المدرس بقسم الهندسة المدنية ومدير مركز خدمة المجتمع، والمهندس أحمد عبدالعظيم المدرس المساعد بقسم الهندسة المدنية، والمهندسة جيهان حسن علام المدير الإداري لمركز خدمة المجتمع.

45 طالبا وطالبة من جامعة القناة يزورون مؤتمر النقل الذكي

شارك في الزيارة 45 طالبا وطالبة من مختلف تخصصات الكلية، حيث قام الطلاب بزيارة أجنحة وصالات عرض الشركات المشاركة في معرض وزارة النقل.

وكان في استقبال وفد الطلاب المهندس عبدالوهاب محمود، مستشار وزير النقل لتكنولوجيا المعلومات، والمهندس محمد سمير من مكتب مستشار وزير النقل لتكنولوجيا المعلومات، والذي رافق الوفد للتعرف على أهم أجنحة المعرض، ومجهودات وزارة النقل في توطين صناعة النقل الحديث، من عربات قطارات السكك الحديدية، وأتوبيسات النقل الكهربائية والتي تم صناعتها بالمصانع والأيدي المصرية.

هذا وتوجه الوفد لزيارة أجنحة الشركات الأجنبية للتعرف على أحدث تكنولوجيات النقل الذكي واللوجستيات والمواني واستخدام الهيدروجين الأخضر كوقود.

حضر الوفد فعاليات اليوم من ورش عمل تخص استخدام المستحلبات الأسفلتية، لتحقيق الاستدامة في صيانة الطرق والمطارات، والتي حضرها عدد من طلاب المستوى الخامس شعبة أشغال عامة للاستفادة منها في مشروعات التخرج، بالإضافة إلى مشاركة الوفد في عدد  من ورش العمل حول نقل البضائع باستخدام تكنولوجيا المعلومات، والتي عرضت فيه ثلاث شركات مصرية المنصات الإلكترونية التي تم إنشاؤها، لخدمة قطاع النقل والشحن على مستوى مصر والعالم.

كما توجه الوفد بمرافقة المهندس محمد سمير  لزيارة موقع قطاع تكنولوجيا المعلومات بوزارة النقل؛ للتباحث في إمكانية توفير فرص تدريبية لطلاب وخريجي كلية الهندسة في القريب العاجل.

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