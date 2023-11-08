الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"جردل مية نار".. "الشبه" يشوه جسد سيدة ووجه طفلتها على يد مزارع بالقاهرة

اسعاف
اسعاف

تحولت حياة «نهلة» سيدة جميلة في منتصف العقد الثالث من العمر، إلى أخرى مشوه جسدها؛ بسبب غيرة وإجرام مزارع ألقى عليها جردل مية نار، خلال استقلالها «توكتوك» في القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، لظنه أنها زوجة شخص في خلاف معه.

جريمة مأساوية

تفاصيل مؤلمة استغرفت ثواني بسيطة كانت كفيلة بتدمير هيئة «نهلة» بسبب مجرم انعدمت منه الإنسانية، حيث كانت بداية الحادث عندما اتفقت السيدة على مقابلة زوجها في إحدى المناطق للتوجه لشراء بعض المستلزمات المنزلية من القاهرة، وبالفعل عقب خروج الزوج للعمل بدأت السيدة تمارس حياتها اليومية العادية من تنظيف وتلميع حتى جاء موعد اللقاء.

ومع اقترب موعد لقائها مع زوجها أعدت نفسها للخروج مفتخرة ومتباهية بجمالها وعقب ارتدائها ملابسها ألبست طفلتها «ليلى» ابنة العامين والنصف وبدأ تلتقط الصور «السيلفي» لهما في شقتها كأي سيدة طبيعية تحتفظ بذكريات ولقطات مع صغيرتها ولم تكن تعلم ما ينتظرها.

عيون تراقبها في صمت

وبمجرد خروجها من المنزل كان هناك من يراقبها بصمت ويخطط لجريمة لتدمير حياتها ومستقبلها، وبمجرد أن استقلت السيدة مركبة بخارية للوصول لمكان لقائها مع زوجها وصعدت به وفي منطقة زراعية تفاجأت بشي يلقى عليها يحرق وجهها وجسدها وملابسها أرادت حماية طفلتها ولكنها لم تتمكن بسبب كثرة المادة الحارقة التي ألقيت عليهما.

وعلى صراخات واستغاثات تجمع الأهالي وضبطوا المجرم ونقلوا السيدة وطفلتها للمستشفى في حالة حرجة، حيث تبين تشويه جسدهما ووجههما بنسبة 30 %، ولكن بمنتهى البرود وانعدام الضمير عقب القبض على المتهم ومواجهته بالسيدة واسمها وهويتها، أكد أنها لا يعلمها ولكنه رصدها من بعيد معتقدًا أنها سيدة أخرى تقيم في نفس المنطقة فترصدها منذ استقلالها "توكتوك" لأنها في نفس حجمها وجسدها ومع ابنتها في نفس عمر الأخرى حتى ألقى عليهما «مية النار» للانتقام منها بالخطأ.

تفاصيل بلاغ قسم القناطر الخيرية

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا يفيد وصول «نهلة. ف» 26 سنة، ربة منزل، وطفلتها «ليلى. إ»، عامين ونصف، وبهما إصابات فى الوجه والجسد، نتيجة إلقاء مادة حارقه عليهما «مية نار» لمستشفى السلام.

وجرى فحص علاقات الزوج والمجنى عليهما وتبين أنهم ليسوا على أي خلاف مع أحد بالقرية، وتبين أن المتهم «إبراهيم. ف» 38 سنة، مزارع.

اعترافات المتهم

وقال المتهم:«معنديش خلافات معاها ولا اعرفها أنا كنت فاكرها واحدة تانية في نفسي القرية بيني وبين زوجها خلافات فقررت انتقم منها».

نهلة محافظة القليوبية القناطر الخيرية توك توك مديرية أمن القليوبية نهلة فتحى عبدالكريم

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