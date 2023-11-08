مؤسسة الجود تطلق قافلتى مساعدات إغاثية وإنسانية لأهالى غزة

أطلقت مؤسسة الجود الخيرية عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى قافلتي مساعدات إنسانية لأهالي غزة، تخفيفًا عن المنكوبين جراء الأحداث الدامية وأعمال العنف التى تستهدف المدنيين الفلسطينيين.



شملت القافلتان اللتان أرسلتهما مؤسسة الجود: 10 شاحنات مساعدات طبية ومواد غذائية وملابس وبطاطين ومياه لإغاثة أكبر عدد ممكن من الأسر المتضررة من الأطفال والنساء والشيوخ، ويأتي هذا العمل تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلى وخطتها لتلبية احتياجات المستشفيات داخل قطاع غزة ومد يد العون للمتضررين من نقص الغذاء والمياه والمساعدات الإنسانية بمختلف أنواعها.

وتعد القافلتان اللتان أرسلتهما مؤسسة الجود بداية لمزيد من قوافل الإغاثة التى تسعى المؤسسة الخيرية لإطلاقها، حيث تستهدف إطلاق قافلة أخرى بإجمالى 20 شاحنة.

من جانبه، أكد محمد فرغلي، مدير عام مؤسسة الجود، أن كل مؤسسات المجتمع المدني تقف جنبًا إلى جنب وعلى قلب رجل واحد مع مؤسسة الجو، وذلك في إطار التحالف الوطني العمل الأهلي والذي يبذل كل مجهوداته على قدم وساق لوصول المساعدات لسكان قطاع غزة.



وأطلقت مؤسسة الجود الخيرية حملة للتبرع من أجل متضرري غزة على موقعها الإلكتروني لتوسيع نطاق المساعدات.

يذكر أن مؤسسة الجود- مستشفى الناس هي مؤسسة خيرية لا تهدف إلي الربح، تم تأسيسها عام 2015، وتقوم بالعديد من الأنشطة لخدمة الأسر الأكثر استحقاقا، وتنقسم أنشطة مؤسسة الجود إلي الرعاية الطبية والإطعام والإعانات الشهرية وغيرها.

وأعلنت الهلال الأحمر عن حجم المساعدات المقدمة من جمهورية مصر العربية وبعض دول العالم إلى غزة بلغ (9000 طن تقريبًا)، مؤكدة أن المساعدات الغذائية قد شكلت حوالي 50% بينما شكلت المساعدات الطبية حوالي 25%، فيما وصلت المساعدات الإغاثية 25%.

وأوضحت أنه بالرغم من الظروف الصعبة التي يعيشها القطاع، فإن الطواقم الطبية تواصل عملها ليل نهار للقيام بواجبها الإنساني.