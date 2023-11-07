الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عضو التحالف الوطنى: منذ بداية الأزمة الفلسطينية أرسلنا معظم الاحتياجات

مصطفى الكمار
مصطفى الكمار

أوضح مصطفى الكمار، أمين التحالف الوطني بالقليوبية، دور التحالف الوطني في تقديم المساعدات لأهلنا في فلسطين في إطار التحالف الوطني بشكل عام على مستوى الجمهورية، قائلًا:" إن التحالف الوطني تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ بداية ما حدث في غزة وقد تم توجيه التحالف في الاتجاه لدعم ومساندة إخواننا في غزة، وقد تم إرسال كميات كبيرة من المساعدات تضم الأدوات الطبية والسلع الغذائية والبطاطين والمياه وكل الاحتياجات".

وأضاف الكمار خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامي محمد الرميحي، عبر فضائية extra news، أن هناك تواصل بين التحالف لمعرفة الحاجات الملحة، بحيث يتم إرسالها في البداية، لافتًا إلى أنه خلال هذا الأسبوع يخرج التحالف 150 شاحنة، معقبا: "أثناء حديثنا يكون هناك 50 شاحنة على وصول للمعبر، من بينهم شاحنات محافظة القليوبية". 

وأوضح أن الشعب المصري يؤكد كل يوم مدى مساندته وتحمله في سبيل إيصال المساعدات الإغاثية لأشقائنا في قطاع غزة. 

التحالف الوطني فلسطين المساعدات الاغاثية غزة معبر رفح

الأكثر قراءة

أكبر فشل لإسرائيل.. قناة أمريكية تعلن عدد شهداء حماس منذ "طوفان الأقصى"

الأمم المتحدة: مصر توافق على نشر فريق أممى لتقديم المشورة بشأن توصيل المساعدات إلى ⁧‫غزة

خبير عسكرى يكشف سر إرسال أمريكا الغواصة النووية "USS Florida" إلى الخليج

مراسلة القاهرة الإخبارية تكشف سبب تغير الخطاب الإسرائيلى حول المحتجزين لدى حماس

الجيش الثانى الميدانى ينفذ مشروع مراكز قيادة خارجى ذو مستويين

آخر ميعاد للوتري.. موعد انتهاء تقديم الهجرة العشوائية لأمريكا وظهور النتيجة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

ملحمة الشاحنات المصرية لـ غزة

أحمد الصغير

دماء أطفال غزة تُسقط عن هؤلاء شرفهم!

إبراهيم داود

.. عن الذين يعرفون مصلحتك ومصلحة «اللى خلفوك»

وائل لطفي

إعادة إنتاج الجحيم

ماجد حبته

رجل أمريكا الأخطر

محمد كامل

«البر التاني»

جمال-أسعد

لماذا تديين القضية؟

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى ورئيس الوزراء الخصاونة.. جهود أردنية بين عمان بروكسل.. لا بد من وقف الحرب

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

رافضًا وقف إطلاق النار.. نتنياهو يدعو سكان غزة إلى التحرك جنوبًا

"فوائد صحية".. كيف يقنع الإعلام الإسرائيلى جمهوره باستمرار الحرب فى غزة؟

30 يومًا من الحرب.. ما التحديات التى تواجهها إسرائيل؟