عضو التحالف الوطنى: منذ بداية الأزمة الفلسطينية أرسلنا معظم الاحتياجات

أوضح مصطفى الكمار، أمين التحالف الوطني بالقليوبية، دور التحالف الوطني في تقديم المساعدات لأهلنا في فلسطين في إطار التحالف الوطني بشكل عام على مستوى الجمهورية، قائلًا:" إن التحالف الوطني تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ بداية ما حدث في غزة وقد تم توجيه التحالف في الاتجاه لدعم ومساندة إخواننا في غزة، وقد تم إرسال كميات كبيرة من المساعدات تضم الأدوات الطبية والسلع الغذائية والبطاطين والمياه وكل الاحتياجات".

وأضاف الكمار خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامي محمد الرميحي، عبر فضائية extra news، أن هناك تواصل بين التحالف لمعرفة الحاجات الملحة، بحيث يتم إرسالها في البداية، لافتًا إلى أنه خلال هذا الأسبوع يخرج التحالف 150 شاحنة، معقبا: "أثناء حديثنا يكون هناك 50 شاحنة على وصول للمعبر، من بينهم شاحنات محافظة القليوبية".

وأوضح أن الشعب المصري يؤكد كل يوم مدى مساندته وتحمله في سبيل إيصال المساعدات الإغاثية لأشقائنا في قطاع غزة.