في عيد ميلاده الـ 83.. أبرز إفيهات القيصر محي إسماعيل

يحتفل الفنان محي إسماعيل، اليوم الأربعاء، بعيد ميلاده الـ83 عامًا، فهو من مواليد 8 نوفمبر 1940.

ويعد محي إسماعيل من أبرز نجوم السينما، واستطاع خطف قلوب جماهيره بأعماله المميزة، وفي السطور التالية، يرصد موقع "الدستور" أبرز إفيهات محي إسماعيل، ومعلومات لا تعرفها عن حياته الخاصة.

في عيد ميلاده الـ 83.. أبرز تصريحات القيصر محي إسماعيل

يتميز القيصر محي إسماعيل، بخفة الظل والتصريحات المضحكة التي علقت بشكل كبير مع الجماهير، وفي السطور التالية نرصد تصريحات سابقة عن حياته الشخصية:

في عيد ميلاده الـ 83.. أبرز تصريحات القيصر محي إسماعيل

1 - وصف محيي إسماعيل المرأة قائلًا:"المرأة أقوى من الرجل بمراحل وذكرت في القرآن، والحياة إمرأة وليس رجل".

2 - ومن ضمن هوايته حب الطعام وصرح قائلًا:"لما أسافر في أي مكان بالعالم أجري على الفندق لتناول الطعام، لأني أحب الطعام وأحترمه".

3 - أما عن الجانب الآخر من شخصيته قال:"لا أتنازل عن طموحي منذ صغري، وتعلمت فلسفة الـ"ولا حاجة" وجالي إغراءات كثيرة ورفضتها".

4 - أما عن حياته الفنية على مدار مشواره الفني قال:" كان ممكن أبقي نجم كوميديا، لو مسجنتش نفسي وراء قضبان العمق والمثالية"، مضيفًا: "مفيش حد مثالي على الأرض".

أبرز إفيهات محي إسماعيل

1 - في أحد اللقاءات قال: "أنا مش ممثل أنا عبقري".

2 - عملت عيد ميلاد بـ بخيارة.. عشان مفيش قواعد للتورته.

3 - أنا بطاوي النزعة.

4 - أنا عندي فائض حوار في بوقي.

5 - أنا حياتي بسيطة جدًا.. بصحى من النوم وأنام تاني.

6 - مرة واحد مؤدب بص في الساعة لقاها واحدة اتكسف أوي أوي.

7 - ليه الخشب يتيم.. لأنه مقطوع من شجرة.