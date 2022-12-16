الجمعة 16 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

محى إسماعيل: عادل إمام مرزق ويستحق لقب الزعيم

محي إسماعيل
محي إسماعيل

 أكد الفنان محي اسماعيل، أن النجم عادل إمام، يمثل قيمة كبيرة فنية واستطاع أن يقدم جميع الأحاسيس الإنسانية سواء العمل الكوميدي أو العمل التراجيدي وغيره.

 

عادل إمام مثل جميع الأحاسيس

 وقال خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية أسما إبراهيم، والمذاع عبر فضائية “القاهرة والناس": "عادل إمام مرزق وزعيم وهو حاجة كبيرة لأنه مثل جميع الأحاسيس اللي عند الإنسان وعمل كل حاجة في الفن".

 

وأضاف: "أن الفنان عادل إمام يستحق أن يكون الزعيم وعادل إمام قيمة والحياة كلها عبارة عن أرزاق والحياة كلها قائمة على القدر والرزق". 

 

وأشار الفنان الكبير محي إسماعيل، إلى أنه لم يحقق كل طموحاته الفنية وما زال أمامه الكثير، مؤكدًا أن ما حققه في المشوار الفني يمثل 50% من طموحاته وما زال أمامه الكثير حتى يقدمه ومنها شخصية الزعيم الراحل معمر القذافي.

عادل امام الفن الزعيم اسماعيل العمل الكوميدي جميع الأحاسيس

مواد متعلقة

سوسن بدر تكشف سر بكائها أثناء التصوير مع عادل إمام

سوسن بدر: «اتعلمت كتير من عادل إمام ومحمود ياسين»

تعرف على السبب وراء تصدر عادل إمام الـ«تريند»

حفيد الراحل أحمد خليل: الزعيم عادل إمام «قدوتى» وأحبه كثيرًا

لبلبة: عادل إمام هنأني وافتقدت وجود نور الشريف وأحمد زكي في حياتي

رئيس التحرير

وائل لطفي

دور الدراما فى التسويق لمصر

الأكثر قراءة

أوكرانيا تحذر من هجوم روسى جديد لاحتلال كييف

حقيقة اجتماع البنك المركزي المصري اليوم الخميس

أسعار الدواجن فى مصر اليوم الجمعة 16-12-2022

الولايات المتحدة: العنف ضد قوات حفظ السلام يعرض الاستقرار بجنوب لبنان للخطر

ميليتاو: ميسى يستحق التواجد فى نهائى المونديال

نتنياهو يدعو السعودية لتحقيق سلام تاريخى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نبيل عبدالفتاح

كيف يواجه المثقفون عصر الذكاء الاصطناعى ومرحلة «ما بعد الإنسان»؟ «3-2»

ماجد حبته

الأسعار والسُّعار والتسعيرة

د. محمد عفيفي

المغرب ومصر «2- 2» تاريخ مشترك

عبدالله شريف

بهاء المالكى.. 50 جنيهًا لا تكفى

نبيل عبدالفتاح

تحولات الثقافة والمثقف فى عصر المابعديات والذكاء الصناعى والتحول إلى ما بعد الإنسان «1-3»

ماجد حبته

الرئيس فى واشنطن

كريم فرغلى

إيجار قديم.. الحُكم بعد المسلسل

محمد العسيري

ما بين كأس العالم والقاهرة الوثائقية أسباب جديدة للفرح!!

صور

الأهلي يهز شباك الاتحاد بثلاثية ويتصدر الدوري

مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى: أحبطنا أكثر من 400 عملية فى الضفة الغربية خلال 2022

إسرائيل تعلن مسئوليتها عن استهداف قافلة فى سوريا

ورطة جديدة: الجيش الإسرائيلى يقتل فتاة فلسطينية فى جنين.. ماذا سيحدث؟