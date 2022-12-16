محى إسماعيل: عادل إمام مرزق ويستحق لقب الزعيم

أكد الفنان محي اسماعيل، أن النجم عادل إمام، يمثل قيمة كبيرة فنية واستطاع أن يقدم جميع الأحاسيس الإنسانية سواء العمل الكوميدي أو العمل التراجيدي وغيره.

عادل إمام مثل جميع الأحاسيس

وقال خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية أسما إبراهيم، والمذاع عبر فضائية “القاهرة والناس": "عادل إمام مرزق وزعيم وهو حاجة كبيرة لأنه مثل جميع الأحاسيس اللي عند الإنسان وعمل كل حاجة في الفن".

وأضاف: "أن الفنان عادل إمام يستحق أن يكون الزعيم وعادل إمام قيمة والحياة كلها عبارة عن أرزاق والحياة كلها قائمة على القدر والرزق".

وأشار الفنان الكبير محي إسماعيل، إلى أنه لم يحقق كل طموحاته الفنية وما زال أمامه الكثير، مؤكدًا أن ما حققه في المشوار الفني يمثل 50% من طموحاته وما زال أمامه الكثير حتى يقدمه ومنها شخصية الزعيم الراحل معمر القذافي.