وزراء خارجية دول مجموعة السبع يبحثون الوضع في أوكرانيا

يواصل وزراء خارجية دول مجموعة السبع، اجتماعهم في اليابان اليوم الأربعاء، بالتشاور بشأن الوضع في أوكرانيا ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وناقشت الوفود في الاجتماع في العاصمة طوكيو مساء الثلاثاء الأزمة في الشرق الأوسط في أعقاب الهجمات على إسرائيل من قبل حركة حماس والوضع الإنساني في قطاع غزة.

وتشكل بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا واليابان وكندا وألمانيا مجموعة السبع للدول الصناعية الغربية وتتولى اليابان الرئاسة حاليا.

وقبل الاجتماع، أشارت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، إلى أنه يجب أن تظل مجموعة السبع قوية وموحدة في ردها على حرب روسيا في أوكرانيا.

الرئيس الروسي فلاديمير

وقالت: إذا نفد دعمنا لأوكرانيا الآن، فإن (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين سيستغل هذا بلا رحمة، مع عواقب وخيمة على الشعوب في أوكرانيا وأوروبا.

وشددت الوزيرة الألمانية، على أهمية أن تواصل مجموعة السبع دعمها الشامل لأوكرانيا، بما في ذلك مواصلة العمل معًا على تعزيز الدفاع الجوي الأوكراني.

وقالت بيربوك، إن تدخل روسيا في أوكرانيا قدم درسا حول الوضع في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وأضافت:"لقد تعلمنا بشكل مؤلم كيف يمكن أن يتحول الخطاب العدواني أو الخرائط الخيالية إلى واقع خطير. يجب أن نعمل معا اليوم لضمان عدم ظهور مسارح (ساحات) حروب جديدة، ستهزنا موجات الصدمة جميعا.

الدفاعات الجوية الروسية تصد 17 هجومًا

وفي وقت سابق، قالت وزارة الدفاع في موسكو إن الدفاعات الجوية الروسية صدت 17 هجومًا أوكرانيًا بطائرات مسيرة استهدفت شبه جزيرة القرم في البحر الأسود خلال الليل.

وأعلنت الوزارة، إحباط محاولة نظام كييف شن هجمات إرهابية". وجرى تدمير 9 طائرات، واعتراض ثمان آخرى فوق البحر الأسود ومنطقة القرم.