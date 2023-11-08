الأربعاء 08 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

وزراء خارجية دول مجموعة السبع يبحثون الوضع في أوكرانيا

مجموعة السبع
مجموعة السبع

يواصل وزراء خارجية دول مجموعة السبع، اجتماعهم في اليابان اليوم الأربعاء، بالتشاور بشأن الوضع في أوكرانيا ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وناقشت الوفود في الاجتماع في العاصمة طوكيو مساء الثلاثاء الأزمة في الشرق الأوسط في أعقاب الهجمات على إسرائيل من قبل حركة حماس والوضع الإنساني في قطاع غزة.

وتشكل بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا واليابان وكندا وألمانيا مجموعة السبع للدول الصناعية الغربية وتتولى اليابان الرئاسة حاليا.

وقبل الاجتماع، أشارت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، إلى أنه يجب أن تظل مجموعة السبع قوية وموحدة في ردها على حرب روسيا في أوكرانيا.

txt

الدولية الصليب الأحمر تُعلن تعرض قافلة مساعدات لإطلاق نار في غزة

الرئيس الروسي فلاديمير

وقالت: إذا نفد دعمنا لأوكرانيا الآن، فإن (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين سيستغل هذا بلا رحمة، مع عواقب وخيمة على الشعوب في أوكرانيا وأوروبا.

وشددت الوزيرة الألمانية، على أهمية أن تواصل مجموعة السبع دعمها الشامل لأوكرانيا، بما في ذلك مواصلة العمل معًا على تعزيز الدفاع الجوي الأوكراني.

وقالت بيربوك، إن تدخل روسيا في أوكرانيا قدم درسا حول الوضع في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وأضافت:"لقد تعلمنا بشكل مؤلم كيف يمكن أن يتحول الخطاب العدواني أو الخرائط الخيالية إلى واقع خطير. يجب أن نعمل معا اليوم لضمان عدم ظهور مسارح (ساحات) حروب جديدة، ستهزنا موجات الصدمة جميعا.

الدفاعات الجوية الروسية تصد 17 هجومًا

وفي وقت سابق، قالت وزارة الدفاع في موسكو إن الدفاعات الجوية الروسية صدت 17 هجومًا أوكرانيًا بطائرات مسيرة استهدفت شبه جزيرة القرم في البحر الأسود خلال الليل.

وأعلنت الوزارة، إحباط محاولة نظام كييف شن هجمات إرهابية". وجرى تدمير 9 طائرات، واعتراض ثمان آخرى فوق البحر الأسود ومنطقة القرم.

الرئيس الروسي فلاديمير مجموعة السبع اليابان أوكرانيا الشرق الأوسط قطاع غزة حركة حماس

مواد متعلقة

ارتفاع الإصابات بمرض "حمى الضنك" بنسبة 53% في سنغافورة

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 7 فلسطينيين من محافظة نابلس

الخارجية الفلسطينية: تصريحات وزير مالية الاحتلال تكشف نواياهم لضم الضفة

الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تختطف أكثر من مليونى مواطن كرهائن فى غزة

"الأونروا": المساعدات الغذائية التي وصلت إلى مراكز الإيواء ستنفد خلال 5 أيام

عودة خدمات الاتصالات والإنترنت بشكل تدريجى لقطاع غزة

المكتب الحكومى فى غزة: القطاع يعانى من مجاعة شديدة

للاشتباه بارتكابهم أعمال عنف.. الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 23 فلسطينيا في القدس الشرقية

الأكثر قراءة

الأمم المتحدة: ارتفاع عدد الفلسطينيين الفارين إلى جنوب غزة بشكل حاد

أكبر فشل لإسرائيل.. قناة أمريكية تعلن عدد شهداء حماس منذ "طوفان الأقصى"

"الصدفة تكشف المستور".. طبيبة ترفع دعوى خلع ضد زوجها: طلع ممرض

عاجل.. تقرير أمريكى: شركات الأقمار الصناعية حجبت الوصول لصور قطاع غزة من الفضاء

عاجل.. الهلال الأحمر الفلسطينى يعلن تسلمه 650 شاحنة مساعدات إنسانية عبر معبر رفح منذ 21 أكتوبر

الأمم المتحدة: مصر توافق على نشر فريق أممى لتقديم المشورة بشأن توصيل المساعدات إلى ⁧‫غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

مصر والقضية الفلسطينية.. تاريخ من المسئولية (1)

جلال حمام

حساب العواقب.. حتمية تاريخية

علي سعدة

مصر.. الدرع والسند

حسين دعسة

هل تدخل "الحرب على غزة" مرحلة حرب الشوارع؟

خالد حريب

ملحمة الشاحنات المصرية لـ غزة

أحمد الصغير

دماء أطفال غزة تُسقط عن هؤلاء شرفهم!

إبراهيم داود

.. عن الذين يعرفون مصلحتك ومصلحة «اللى خلفوك»

وائل لطفي

إعادة إنتاج الجحيم

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

رافضًا وقف إطلاق النار.. نتنياهو يدعو سكان غزة إلى التحرك جنوبًا

"فوائد صحية".. كيف يقنع الإعلام الإسرائيلى جمهوره باستمرار الحرب فى غزة؟

30 يومًا من الحرب.. ما التحديات التى تواجهها إسرائيل؟