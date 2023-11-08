الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

نيجيريا تلغى زيارة رئيس وزراء التشيك بسبب دعم بلاده لإسرائيل

رئيس وزراء التشيك
رئيس وزراء التشيك بيتر فيالا

اتخذت الحكومة النيجرية خطوة ضد التشيك للتعبير عن رفض موقفها الداعم للحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، التي توصف بأنها "إبادة جماعية".


وذكرت وسائل إعلام أن أبوجا أخبرت رئيس وزراء التشيك بيتر فيالا، بأنها ألغت زيارته التي كان من المقرر أن يقوم بها إلى نيجيريا.

 

ولفتت إلى أن إلغاء الزيارة جاء ردا على رفض التشيك لمشروع القرار الخاص بوقف إطلاق النار في غزة، الذي تم مناقشته في الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الـ27 من أكتوبر الماضي.

 

يذكر أن الزيارة كانت جزءا من جولة أفريقية يقوم بها رئيس وزراء التشيك شملت دولا أخرى بينها الكاميرون.

 

ويستمر التصعيد بين  الفصائل  الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق  الفصائل، عملية "طوفان الأقصى"، لوقف ما وصفته بـ"الانتهاكات الإسرائيلية"، ومنذ ذلك الحين تنفذ إسرائيل قصفا عنيفا ضد القطاع كما وضعت قيودا كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية.

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