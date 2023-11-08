"NPR": معبر رفح هو شريان الحياة لقطاع غزة والفلسطينيين

قالت إذاعة “إن بي أر” (NPR) الأمريكية في تقرير لها، إن معبر رفح هو شريان الحياة بالنسبة لقطاع غزة وللفلسطينيين، مشيرة إلى أهمية استمرار فتحه وسرعة إدخال المساعدات الإنسانية من خلاله.

أهمية معبر رفح لغزة

وبحسب تقرير لموقع إذاعة "NPR" يعتبر معبر رفح الوحيد الذي لا تسيطر عليه إسرائيل، وكان بمثابة حلقة وصل حيوية بين القطاع المحاصر الذي يخضع لحصار بري وبحري وجوي تفرضه إسرائيل منذ عام 2007 وبقية العالم.

وجرى تشديد الحصار على القطاع بعد عملية طوفان الأقصى يوم 7 أكتوبر 2023 على إسرائيل ردا على انتهاكات الاحتلال، وأدى الرد العسكري الإسرائيلي العنيف إلى مقتل أكثر من 10 آلاف فلسطيني في قطاع غزة، معظمهم من النساء والأطفال، وفقا لوزارة الصحة في غزة.

وتقول المنظمات الإنسانية، إن القصف الإسرائيلي والحصار الكامل للقطاع جعل الحاجة الآن أكثر إلحاحًا لنقل المساعدات عبر معبر رفح إلى سكان غزة الذين يزيد عددهم عن مليوني نسمة.

وبحسب التقرير، فإنه في الأوقات العادية، يكون معبر رفح في المقام الأول معبرًا مدنيًا للفلسطينيين الذين يحتاجون للذهاب إلى مصر للحصول على الرعاية الطبية ولأسباب شخصية ولكن مع إغلاق جميع الحدود الأخرى منذ بدء الصراع، أصبحت الآن نقطة الدخول الوحيدة للمساعدات الإنسانية القليلة المسموح بدخولها إلى الجيب.

اقتراح أمريكي يقود لإطلاق سراح نحو 15 محتجزا لدى حماس

يأتي هذا فيما ذكر موقع "أكسيوس" الإخباري، نقلًا عن مسؤولين أحدهما أمريكي والآخر إسرائيلي، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أبلغ رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في اتصال هاتفي، أن وقف القتال لمدة 3 أيام قد يساعد في ضمان إطلاق سراح بعض المحتجزين.

وأفاد الموقع، نقلًا عن المسؤول الأمريكي، بأنه بموجب اقتراح تجرى مناقشته بين الولايات المتحدة وإسرائيل وقطر، ستطلق "حماس" سراح محتجزين يترواح عددهم بين 10 و15 شخصًا.

وتستخدم فترة التوقف للتحقق منهويات جميع المحتجزين وتقديم قائمةبأسماء المحتجزين الذين ستطلق سراحهم.