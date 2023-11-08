الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أبرزها التوقيت المثالي..‫ نصائح مهمة قبل بداية زراعة القمح

محصول القمح
محصول القمح

محصول القمح يعد واحدًا من أهم المحاصيل الزراعية الاستراتيجية التي تحظى بأولوية عالية من قبل الدولة والمزارعين، ولضمان تحقيق أفضل النتائج المأمولة، يجب الالتزام بالقواعد العلمية والإرشادات المتعلقة بزراعة القمح.

في هذا التقرير سنتعرف على بعض التوصيات الفنية الهامة قبل زراعة القمح:

-يجب أن يلتزم المزارعون بالوقت المناسب للزراعة، والذي يتراوح بين 10 نوفمبر و5 ديسمبر، ويجب أن يختارالتوقيت المثالي للزراعة هو خلال الفترة من 20 إلى 30 نوفمبر.

نصائح هامة قبل بداية زراعة القمح 

يجب تجهيز الأرض جيدًا قبل الزراعة لضمان نمو جيد وسهولة الري والصرف، وإضافة السوبر فوسفات مع الخدمة، ويعتمد الكمية على نوع السوبر فوسفات المستخدم، بإضافة إلى أنه يجب الالتزام بالسياسة الصنفية، حيث توجد 5 أصناف موصى بها للزراعة في مختلف مناطق البلاد، ويفضل زراعة القمح على مصاطب لتوفير التصريف والري، وكذلك لمقاومة الرقاد، وفي هذه الحالة يستخدم حوالي 35 كيلو من التقاوي، حيث أن هذه بعض التوصيات الفنية التي يجب مراعاتها لتحقيق نجاح زراعة محصول القمح.

يذكر أن كان السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، كان قد وجه قيادات الوزارة وجميع مسئوليها بالمحافظات برفع درجة الاستعداد القصوى لموسم زراعة القمح من خلال تكثيف برامج التوعية للمزارعين وتوفير التقاوى الجيدة المعتمدة وخدمات الميكنة الحديثة والإرشاد الزراعي والبحوث والتواصل المستمر من أجل زراعة المساحات المستهدفة وبالاساليب العلمية وباستخدام التقاوى طبقا للخريطة الصنفية وكذلك تنفيذ الحقول الإرشادية المستهدفة.

والمتابعة مع الفلاحين قبل موسم زراعة القمح، بنشر الخريطة الصنفية لتوعية الفلاح بالأصناف التى تجود في أرضه والتي تناسب كل منطقة بهدف تعظيم الإنتاجية حسب نوع التربة والتغيرات المناخية، وبالتالي أصبح كل فلاح ملتزما بزراعة الصنف الذى يصلح فى أرضه.

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