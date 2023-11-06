الإثنين 06 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

“القصير” يوجه بالاستعداد لزراعة القمح وتوفير التقاوى الجيدة في محافظات الصعيد

جولة وفد الزراعة
جولة وفد الزراعة

وجه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتكثيف المتابعة الميدانية استعدادا لموسم القمح والتأكد من توفير التقاوي الجيدة المعتمدة.

جولة ميدانية على توزيع التقاوي

قام الدكتور حاتم إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى بجولة ميدانية لمحافظات أسيوط وسوهاج وأسوان والوادى الجديد للاطمئنان على توزيع تقاوى القمح الجيدة المعتمدة وتوافرها منافذ البيع التابعة للوزارة.

وأكد إبراهيم أن التقاوى متوفرة طبقا للخريطة الصنفية وبأسعار مخفضة تنفيذا لتعليمات الوزير، بالإضافة إلى التعاون مع التحالف الوطنى في توفير تقاوى القمح لزراعة مليون فدان في كافة محافظات الجمهورية من خلال مبادرة "ازرع".

وكان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي كان قد وجه قيادات الوزارة وجميع مسئوليها بالمحافظات برفع درجة الاستعداد القصوى لموسم زراعة القمح من خلال تكثيف برامج التوعية للمزارعين وتوفير التقاوى الجيدة المعتمدة وخدمات الميكنة الحديثة والارشاد الزراعى والبحوث والتواصل المستمر من أجل زراعة المساحات المستهدفة وبالاساليب العلمية وباستخدام التقاوى طبقا للخريطة الصنفية وكذلك تنفيذ الحقول الإرشادية المستهدفة 
والمتابعة مع الفلاحين قبل موسم زراعة القمح، بنشر الخريطة الصنفية لتوعية الفلاح بالأصناف التى تجود في أرضه والتي تناسب كل منطقة بهدف تعظيم الإنتاجية حسب نوع التربة والتغيرات المناخية، وبالتالى أصبح كل فلاح ملتزما بزراعة الصنف الذى يصلح فى أرضه.

كما قامت الوزارة بنشر الخريطة الصنفية لمحصول القمح لموسم 2023/2024
وجاءت على النحو التالي: محافظات الوجه البحري بورسعيد - الإسماعيلية - السويس – دمياط - الدقهلية – الشرقية – الغربية - كفر الشيخ - البحيرة – الإسكندرية – المنوفية – القليوبية تزرع أصناف مصر 3- مصر 4- جيزة 171 – سخا 95 – سخا 96 سدس 14- سدس 15

الجيزة تزرع أصناف مصر 3- مصر 4 - جيزة 171– سخا 95 – سخا 96 - سدس 14- سدس 15

الفيوم تزرع أصناف   مصر 1- مصر 3- مصر 4 - جيزة 171 – سخا 95 – سخا 96 - سدس 14- سدس 15 - بني سويف 5 – بنى سويف 7.  

محافظات مصر الوسطى بني سويف – المنيا تزرع أصناف مصر 1- مصر 3 - مصر 4 - جيزة 171 – سخا 95 – سخا 96 - سدس 14- سدس 15 – بني سويف 5 – بنى سويف 7  

محافظات مصر العليا أسيوط - سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان - الوادي الجديد تزرع أصناف مصر 1 – مصر 3- مصر 4 - جيزة 171– سخا 95 – سخا 96 - سدس 14- سدس 15 - جميزة 11 – سدس 12– بني سويف 5 – بنى سويف 7

الأراضي المستصلحة حديثًا في الدلتا الجديدة – مستقبل مصر شرق العوينات - توشكي تزرع أصناف مصر 1 – مصر 3- مصر 4– جيزة 171 – سخا 95 – سدس 14- سدس 15 - بني سويف 5 – بنى سويف 7.

الزراعة تتابع الاستعداد لزراعة القمح وتوفير التقاوي الجيدة المعتمدة محافظات

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