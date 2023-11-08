الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محمد الباز: مصر ترفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم وتحمى أمنها القومى

الإعلامي الدكتور
الإعلامي الدكتور محمد الباز

علق الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، على الأزمة الحالية بين مصر وإسرائيل بشأن قطاع غزة، وأكد أن مصر ترفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم أو تغيير واقعهم السياسي والجغرافي.

 

وقال الباز، في لايف بثه عبر صفحته الشخصية، إن الرئيس المصري كان أسبق من الرأي العام في تكوين عقيدة لرفض التهجير، لأنها تشكل خطرا على الأمن القومي المصري وعلى استقرار المنطقة، وأوضح الأسباب التي تدفع مصر للتمسك بحقوق الشعب الفلسطيني ودعمه في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

 

ونفى الباز الادعاءات التي تتحدث عن أن مصر تبيع قضية فلسطين أو تعمل صفقة مع إسرائيل، وقال إن من يقول ذلك لا يعرف مصر أو ما حدث في تاريخها، وأن مصر تتعرض لضغوط كبيرة من جهات دولية وإقليمية لتغيير موقفها، لكنها تقاومها بحكمة وشجاعة.

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