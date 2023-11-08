الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محمد العرابى: ضمير العالم لن يتحمل استمرار الحرب فى غزة بهذه الوحشية

السفير محمد العرابي
السفير محمد العرابي

قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية المصري الأسبق، إن استمرار الحرب في غزة بهذه الطريقة الوحشية ضمير العالم لن يتحملها لفترة طويلة، مؤكدًا أنه يتوقع أن يكون هناك وقف إطلاق النار قريبًا.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن استمرار الحرب بهذا الشكل فيه إدانة للعالم كله وليس لإسرائيل فقط، وبالتالي كل الخطط التي تقوم بها إسرائيل للتهجير لن تنجح وغير قابلة للتنفيذ، كما أن الشعب الفلسطيني رفض دعوات التهجير رغم شدة القصف المتنوع عليهم.

العرابي: مصر دفعت ثمنًا كبيرًا منذ عام 1948 من أجل  القضية الفلسطينية

وأكد أن مصر دفعت ثمنًا كبيرًا منذ عام 1948 وحتى الآن من أجل القضية الفلسطينية، وبالتالي كلام الرئيس السيسي بأن حل القضية الفلسطينية لن يكون على حسابنا فنحن قدمنا كل شيء من أجل القضية الفلسطينية، موضحًا أن هذا العنف سيقابله رفض دولي، مشيرًا إلى أن مصر ستقوم بدورها كشريان للحياة للأشقاء في غزة.

محمد العرابي استمرار الحرب غزة الطريقة الوحشية يتحملها

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