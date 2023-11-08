الأربعاء 08 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

من بيع الكيبتاجون.. مسجل خطر يغسل 20 مليون جنيه بالقاهرة

أموال
أموال

لم يجد مسجل خطر حلًا لإبعاد الشبهات عن الأموال التي تحصل عليها من تجارة الكيبتاجون سوى أن يقوم بغسل أكثر من 20 مليون جنيه من خلال شراء وحدات عقارية وبطرق مختلفة، ولكن تم رصده والقبض عليه.

غسل الأموال

وقامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بغسل أموال محصلة من ممارسته لنشاط إجرامي في مجال تصنيع المواد الخدرة "عقار الكبتاجون" والاتجار فيها وترويجه على عملائه وجمعه مبالغ مالية كبيرة، بالإضافة إلى محاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والوحدات السكنية- تأسيس الشركات- شراء السيارات).

txt

"مدبولي" يصدر قرارًا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال

وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامي بـ 20 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

مسجل خطر الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة إتخاذ الإجراءات القانونية غسل أموال 20 مليون جنيه

الأكثر قراءة

أكبر فشل لإسرائيل.. قناة أمريكية تعلن عدد شهداء حماس منذ "طوفان الأقصى"

عاجل.. تقرير أمريكى: شركات الأقمار الصناعية حجبت الوصول لصور قطاع غزة من الفضاء

مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الأربعاء 8-11-2023

من بيع الكيبتاجون.. مسجل خطر يغسل 20 مليون جنيه بالقاهرة

نص أقوال أحمد فتوح في جلسة التحقيق بالزمالك

الأمم المتحدة: مصر توافق على نشر فريق أممى لتقديم المشورة بشأن توصيل المساعدات إلى ⁧‫غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هل تدخل "الحرب على غزة" مرحلة حرب الشوارع؟

خالد حريب

ملحمة الشاحنات المصرية لـ غزة

أحمد الصغير

دماء أطفال غزة تُسقط عن هؤلاء شرفهم!

إبراهيم داود

.. عن الذين يعرفون مصلحتك ومصلحة «اللى خلفوك»

وائل لطفي

إعادة إنتاج الجحيم

ماجد حبته

رجل أمريكا الأخطر

محمد كامل

«البر التاني»

جمال-أسعد

لماذا تديين القضية؟

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

رافضًا وقف إطلاق النار.. نتنياهو يدعو سكان غزة إلى التحرك جنوبًا

"فوائد صحية".. كيف يقنع الإعلام الإسرائيلى جمهوره باستمرار الحرب فى غزة؟

30 يومًا من الحرب.. ما التحديات التى تواجهها إسرائيل؟