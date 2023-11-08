من بيع الكيبتاجون.. مسجل خطر يغسل 20 مليون جنيه بالقاهرة

لم يجد مسجل خطر حلًا لإبعاد الشبهات عن الأموال التي تحصل عليها من تجارة الكيبتاجون سوى أن يقوم بغسل أكثر من 20 مليون جنيه من خلال شراء وحدات عقارية وبطرق مختلفة، ولكن تم رصده والقبض عليه.

غسل الأموال

وقامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بغسل أموال محصلة من ممارسته لنشاط إجرامي في مجال تصنيع المواد الخدرة "عقار الكبتاجون" والاتجار فيها وترويجه على عملائه وجمعه مبالغ مالية كبيرة، بالإضافة إلى محاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والوحدات السكنية- تأسيس الشركات- شراء السيارات).

وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامي بـ 20 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.