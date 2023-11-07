التحريات فى وفاة عامل صعقًا بالكهرباء بالتبين: لا توجد شبهة جنائية

كشفت تحريات رجال مباحث القاهرة، عن عدم وجود شبهة جنائية في وفاة عامل صعقًا بالكهرباء في التبين.

حيث تبين من خلال الفحص أن المتوفى تم إنزاله بإحدى آبار شبكة المياه ومعه موتور كهربائي لشفط المياه، لإصلاح المحابس الرئيسية للشبكة، وأثناء ذلك حدث ماس كهربائى مما أدى لتعرضه لصعقة كهربائية ووفاته فى الحال.

وتباشر النيابة العامة بالقاهرة، التحقيق فى واقعة وفاة عامل بشركة المياه صعقًا بالكهرباء داخل بئر بالتبين.

وتستمع النيابة العامة إلى عدد من العمال وشهود العيان على الواقعة، كما صرحت النيابة بدفن جثة العامل، بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

البداية عندما تلقى قسم شرطة التبين بلاغًا من مدير قطاع شركة المياه، بدائرة القسم، مفاده مصرع عامل صعقًا بالكهرباء داخل بئر، أثناء إجراء صيانة للمحابس الرئيسية.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.