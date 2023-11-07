النيابة تستمع لشهود عيان في صعق عامل داخل بئر بالتبين

تباشر النيابة العامة بالقاهرة، اليوم الإثنين، التحقيق فى واقعة وفاة عامل بشركة المياه صعقا بالكهرباء داخل بئر بالتبين.

وتستمع النيابة العامة إلى عدد من العمال وشهود العيان على الواقعة، كما صرحت النيابة بدفن جثة العامل، بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

البداية عندما تلقى قسم شرطة التبين بلاغا من مدير قطاع شركة المياه، بدائرة القسم، مفاده مصرع عامل صعقا بالكهرباء داخل بئر، أثناء إجراء صيانة للمحابس الرئيسية.

وبالانتقال والفحص تبين أن المتوفى تم إنزاله بإحدى آبار شبكة المياه ومعه موتور كهربائي لشفط المياه، لإصلاح المحابس الرئيسية للشبكة، وأثناء ذلك حدث ماس كهربائى مما أدى لتعرضه لصعقة كهربائية ووفاته فى الحال.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.