الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

جحيم أسري انتهى ببركة دماء.. عامل يطعن زوجته بالجيزة

طعن
طعن

«مسكها من زمارة رقبتها».. لم يجد سائق «توك توك» وسيلة للتخلص من مشاكله العائلية ولا خلافاته مع زوجته اليومية سوى بتمزيق جسدها في الشارع وأمام الجيران ليكونوا شاهدين على جريمته في منطقة أوسيم بالجيزة.

علاقة عاطفية انتهت بالزواج

سمر عبده، سيدة في نهاية العقد الثالث من العمر على الرغم من ارتباطها بعلاقة عاطفية منذ ما يقرب من 6 سنوات من «عماد رشاد»، سائق التوك توك، وتفضيله على كل من رغبوا بالزواج منها، وتمكنت من تكوين عش الزوجية وتأسيسه معًا من البداية إلا أن مشاكل الحياة والخلافات المادية كانت سببًا لنشوب المشاجرات والمشاحنات بينهما يوميًا.

فكان لا يمر أسبوعًا إلا بمشاجرة بين الزوجين بسبب مصاريف الأولاد ومصاريف البيت، وكان الآخر لا يجد حلًا سوى بترك المنزل لها والغياب بالأيام ليعود ليجد المشاجرة بانتظاره لتجددها يوميًا، واستمر هكذا الحال بينهما حتى تركت له البيت وعادت لمنزل عائلتها الذين أجبروه بعد شهور من الانفصال على توفير متطلبات بيته والإنفاق عليه.

خلافات عائلية

وبالفعل استجاب الزوج لطلبات عائلة زوجته وعادت الأخيرة للمنزل برفقة أطفالها ولكن الحال لم يدم كما اتفقوا فعادت الضائقة المالية تخيم على البيت من جديد وعاد غضب الزوجة حتى ضاق بالآخر ذرعًا فلم يجد حلًا في إزعاج زوجته له سوى بأن استغل خروجها في الشارع وأمسك برقبتها وطعنها بسلاح أبيض كان بحوزته.

وفي حالة خطيرة بين الحياة والموت نقلت الزوجة للمستشفى العام محاولين إسعافها وتم إجراء عدد من العمليات والتدخلات الجراحية حتى تم إنقاذها، وتم القبض على زوجها من قبل الأجهزة الأمنية.

وأمام النيابة العامة اعترف عماد رشاد، 34 سنة، سائق توك توك، بارتكاب الواقعة والشرع في قتل المجني عليها سمر عبده موسى عمدا من غير سبق وإصرار بأن أمسك بعنقها فشل مقاومتها وسدد لها طعنات نافذة بسلاح أبيض، في القضية رقم 2759 لسنة 2023.

سائق توك توك مشاكلها العائلية الجيزة اوسيم

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