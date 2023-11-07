على الدين هلال: الحرب على غزة أعادت القضية الفلسطينية إلى الواجهة العالمية

أكد الدكتور علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية، أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يشكل جريمة ضد الإنسانية والقانون الدولي، وأن الولايات المتحدة تقف خلفه بالدعم والموافقة.

وقال "هلال"، في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يبث على قناة "ten"، مساء الثلاثاء، إن القوى العظمى مثل روسيا والصين لا تملك نفوذًا كافيًا لحل القضية الفلسطينية، وإن إسرائيل استغلت الفرصة لشن حربها على غزة وتدمير البنية التحتية وقتل الآلاف من الفلسطينيين.

وأوضح أن القضية الفلسطينية هي المستفيد الأول من الحرب على غزة لأنها أعادت الاهتمام العالمي بها بعد أن كانت مهمشة لسنوات طويلة، وأن الحرب كشفت عن موقف الدول العربية المُطبعة مع إسرائيل، والتي كانت تسعى لإقامة علاقات معها بمباركة أمريكية.

وأشار إلى أن الحرب على غزة أيقظت الشعور الوطني والإنساني لدى الشباب في العالم كله، وأنها شهدت تظاهرات واحتجاجات كبيرة ضد العدوان الإسرائيلي، حتى من بعض اليهود في الولايات المتحدة الذين طالبوا بوقف النار والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني.