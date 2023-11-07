الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

على الدين هلال: الحرب على غزة أعادت القضية الفلسطينية إلى الواجهة العالمية

الدكتور علي الدين
الدكتور علي الدين هلال

أكد الدكتور علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية، أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يشكل جريمة ضد الإنسانية والقانون الدولي، وأن الولايات المتحدة تقف خلفه بالدعم والموافقة.

وقال "هلال"، في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يبث على قناة "ten"، مساء الثلاثاء، إن القوى العظمى مثل روسيا والصين لا تملك نفوذًا كافيًا لحل القضية الفلسطينية، وإن إسرائيل استغلت الفرصة لشن حربها على غزة وتدمير البنية التحتية وقتل الآلاف من الفلسطينيين.

وأوضح أن القضية الفلسطينية هي المستفيد الأول من الحرب على غزة لأنها أعادت الاهتمام العالمي بها بعد أن كانت مهمشة لسنوات طويلة، وأن الحرب كشفت عن موقف الدول العربية المُطبعة مع إسرائيل، والتي كانت تسعى لإقامة علاقات معها بمباركة أمريكية.

وأشار إلى أن الحرب على غزة أيقظت الشعور الوطني والإنساني لدى الشباب في العالم كله، وأنها شهدت تظاهرات واحتجاجات كبيرة ضد العدوان الإسرائيلي، حتى من بعض اليهود في الولايات المتحدة الذين طالبوا بوقف النار والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني.

العدوان الإسرائيلى قطاع غزة القانون الدولي الولايات المتحدة نشأت الديهي بالورقة والقلم روسيا والصين القضية الفلسطينية إسرائيل

الأكثر قراءة

نص أقوال أحمد فتوح في جلسة التحقيق بالزمالك

أكبر فشل لإسرائيل.. قناة أمريكية تعلن عدد شهداء حماس منذ "طوفان الأقصى"

الأمم المتحدة: مصر توافق على نشر فريق أممى لتقديم المشورة بشأن توصيل المساعدات إلى ⁧‫غزة

خبير عسكرى يكشف سر إرسال أمريكا الغواصة النووية "USS Florida" إلى الخليج

هل يتم إلغاء الانتخابات الرئاسية؟.. محمد الباز يجيب

آخر ميعاد للوتري.. موعد انتهاء تقديم الهجرة العشوائية لأمريكا وظهور النتيجة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هل تدخل "الحرب على غزة" مرحلة حرب الشوارع؟

خالد حريب

ملحمة الشاحنات المصرية لـ غزة

أحمد الصغير

دماء أطفال غزة تُسقط عن هؤلاء شرفهم!

إبراهيم داود

.. عن الذين يعرفون مصلحتك ومصلحة «اللى خلفوك»

وائل لطفي

إعادة إنتاج الجحيم

ماجد حبته

رجل أمريكا الأخطر

محمد كامل

«البر التاني»

جمال-أسعد

لماذا تديين القضية؟

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

رافضًا وقف إطلاق النار.. نتنياهو يدعو سكان غزة إلى التحرك جنوبًا

"فوائد صحية".. كيف يقنع الإعلام الإسرائيلى جمهوره باستمرار الحرب فى غزة؟

30 يومًا من الحرب.. ما التحديات التى تواجهها إسرائيل؟