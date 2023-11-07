الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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نبيل فهمى: الشباب المصرى يتنافس مع العالم ويعيدنا للريادة الحضارية

السفير نبيل فهمي
السفير نبيل فهمي

تحدث السفير نبيل فهمي، وزير الخارجية السابق، عن التغيرات الجارية في العالم وتأثيرها على الشرق الأوسط ومصر، قائلًا إن الدول الكبرى لا تعرف من العدو ومن الحليف في ظل تحول القطبية العالمية من أمريكا وروسيا إلى أمريكا والصين، كما أن اهتمامها بالمنطقة انخفض بسبب الاضطرابات والانهيارات التي شهدتها بعض الدول العربية.

وأوضح فهمي، خلال لقائه ببرنامج "مساء dmc"، الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال، عبر شاشة dmc، أن هناك خللًا في ميزان القوى الإقليمي، حيث كانت الدول الإقليمية تعتمد على الدعم الخارجي، وعندما تراجع هذا الدعم أو تغيرت مصالحه، واجهت هذه الدول ضغوطًا سياسية وأمنية واقتصادية، بالإضافة إلى التحديات المتعلقة بالعولمة والتنمية والبيئة.

وأشار فهمي، إلى أن أفضل ما في مصر هو شبابها الذي يمثل 65% من السكان، والذي ينظر للعالم بشكل مختلف ويتنافس معه بطموح وإبداع، وقال إن هذا الشباب يمكنه أن يعيد مصر للريادة الحضارية والفكرية التي اشتهرت بها في التاريخ.

الشرق الأوسط مصر وزير الخارجية أمريكا روسيا أمريكا والصين مساء dmc

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