الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أحداث حكاية روحى فيك الحلقة 3.. فراس سعيد وألفت إمام يذهبان لدجال

روحي فيك
روحي فيك

شهدت أحداث الحلقة الثالثة من حكاية «روحى فيك» ضمن حكايات مسلسل «55 مشكلة حب»، للنجمة عائشه بن أحمد وآخرين، على العديد من الأحداث المهمة والمثيرة، وذلك بعد أن تم عرضها مساء اليوم على قناة ON الفضائية وعبر منصة Watch It الإلكترونية، فى تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

أحداث حكاية روحى فيك الحلقة 3

حيث بدأت أحداث مسلسل 55 مشكلة حب حكاية روحى فيك الحلقة 3 بمشهد فلاش باك ل "مالك - مؤمن نور"، وهو عند الدكتور "ثابت - نور محمود"، حيث أنه يتعالج عنده، من اضطراب نفسي بسبب العزبة أيضًا.

أحداث مسلسل روحى فيك الحلقة 3
أحداث مسلسل روحى فيك الحلقة 3
أحداث مسلسل روحى فيك الحلقة 3
أحداث مسلسل روحى فيك الحلقة 3
أحداث مسلسل روحى فيك الحلقة 3

ثم تمحورت أحداث الحلقة الثالثة من حكاية «روحى فيك» حول "سحر - عائشة بن أحمد" التي سمعت صوت في المنزل، وعندما قامت حتى تشاهد من بالمنزل، لم تجد أحد، ولكن هناك شيء غريب يحدث بالمنزل، حيث أنها شاهدت نسخة اخرى لها بالمرايا لم يتضح من هي.

وعلى الجانب الآخر، جاء ضمن أحداث الحلقة ذهاب «رقيه- ألفت إمام ونجلها حازم - فراس سعيد»، إلى إحدى الدجالين "الشيخ حارث"، بعدما تركت له فى الخفاء"ندى- هلا السعيد" التى وضعت له جهاز للتتبع قبل أن يعطي "الشيخ حارث"  "حازم- فراس سعيد" سلسة بها أية الكرسي.

وانتهت الحلقة على حديث "سحر- عائشة بن أحمد "، مع زوجها "خالد- محمد الكيلاني" في التليفون، وأخبرته بأنها سوف تذهب إليه، وخلال قيادتها للسيارة وجدت "سحر- عائشة بن أحمد" سيارة بجانبها وهي تنتظر الإشارة، ولكن تفاجأت بعد ذلك بأن لا يوجد سيارة بجانبها.

مواعيد عرض مسلسل روحى فيك

وتعرض حكاية روحى فيك من يوم الأحد إلى يوم الخميس على قناة ON الساعة 8 مساءً وتعاد الساعة 1 صباحًا والساعة 12ظهرًا، كما أن تعرض على قناة ON دراما الساعة 10 مساءً وتعاد الساعة 10 صباحًا والساعة 5 مساءً، بالإضافة إلى عرض الحلقات بالتزامن على منصة watch it الأصلية.

55 مشكلة حب.. مواعيد عرض مسلسل روحي فيك عبر شاشة ON

بعد عرض الحلقة الثانية.. حكاية روحى فيك تتصدر ترند "جوجل"

مواعيد عرض الحلقة الثالثة حكاية روحي فيك من مسلسل 55 مشكلة حب

"روحى فيك" الحلقة 2.. عائشة بن أحمد تتزوج عرفي من محمد الكيلانى

مسلسل 55 مشكلة حب

جدير بالذكر أن حكاية «روحى فيك» هى الحكاية الرابعة والأخيرة من مسلسل «55 مشكلة حب» والذى تتضمن نخبة من النجوم أبرزهم: النجمة عائشة بن أحمد، نور محمود، فراس سعيد، محمد كيلاني، هلا السعيد، سمر مرسى، مؤمن نور، محمد عبد العظيم، ريم رؤوف، ألفت إمام وعدد آخر من الفنانين ومجموعة من ضيوف الشرف وعلى رأسهم النجم منذر ريحانة، حسام فياض وآخرين، وهى من إنتاج شركة Art Makers Production للمنتج أحمد عبد العاطى وأشراف عام ماجد جاب الله ومن قصة وسيناريو وحوار أحمد عثمان وإخراج الأردني محمد لطفى.

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55 مشكلة حب.. مواعيد عرض مسلسل روحي فيك عبر شاشة ON

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