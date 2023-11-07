الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

55 مشكلة حب.. مواعيد عرض مسلسل روحي فيك عبر شاشة ON

مسلسل روحي فيك
مسلسل روحي فيك

55 مشكلة حب.. مواعيد عرض مسلسل روحي فيك عبر شاشة قناة ON من أكثر الكلمات الدلالية التي تحظى على نسب مشاهدة مباشرة حاليا على موقع جوجل عقب نجاح الحكايات الثلاثة السابقة وردود الفعل الكبيرة عليها بين الجمهور المصري خاصة والعربي بشكل عام، حيث تناقش الحلقات المنفصلة المتصلة قضايا من قلب المجتمع العربي.

55 مشكلة حب.. مواعيد عرض مسلسل روحي فيك عبر ON

تعرض مجموعة قنوات ON حلقات مسلسل 55 مشكلة حب عبر شاشتها في مواعيد مختلفة تتناسب مع طبيعة الحياة اليومية لمختلف فئات المجتمع (ربات البيوت، المرأة العاملة، طلاب المدارس والجامعات،...) حتى يتثنى لهم متابعة الأحداث المتصاعدة في الحلقات بمختلف الحكايات حيث يتم حاليا عرض حكاية روحي فيك للفنانة عائشة بن أحمد.

55 مشكلة حب.. مواعيد عرض مسلسل روحي فيك عبر ON من يوم الأحد إلى الخميس في تمام الساعة 8 مساء وتعاد للمرة الأولى في تمام الساعة 2 صباحا وتعاد للمرة الثانية الساعة 12:30 ظهرا فيما تعرض عبر شاشة قناة ON Drama الساعة 10 مساء وتعاد في تمام الساعة 10 صباح اليوم التالي وتعاد للمرة الثانية الساعة 5 مساء بالإضافة إلى عرض الحلقات عبر منصة watch It

تردد قناة dmc دراما 2023 لمتابعة أحداث مسلسل صوت وصورة

الأحد.. عرض آخر حكايات مسلسل "55 مشكلة حب" على شبكة قنوات on

 

أحداث حكاية روحي فيك من مسلسل 55 مشكلة حب

تدور أحداث الحلقات الأولى من حكاية روحي فيك في إطار من الغموض والإثارة حول سحر مهندسة الديكور والتي تجسد شخصية عائشة بن أحمد والتي تملك شركة تشطيبات وتواجه العديد من المشاكل بسبب طبيعة شخصيتها في إطار 10 حلقات تتصاعد فيها الأحداث بشكل مشوق للجمهور مما يدفعهم إلى انتظار الحلقات الجديدة.

حكاية روحي فيك بطولة نخبة من نجوم الفن في مصر والوطن العربي على رأسهم عائشة بن أحمد ومحمد كيلاني ونور محمود وسمر مرسي وفراس سعيد وهلا السعيد ومحمد عبد العظيم وريم رؤوف من إخراج المخرج الأردني محمد لطفي وتأليف عمرو محمود ياسين.

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مواعيد عرض مسلسل ورق التوت على cbc بطولة شريف سلامة

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الليلة.. انطلاق أولى حلقات حكاية "روحى فيك" من مسلسل "55 مشكلة حب"

 

مسلسل 55 مشكلة حب

مسلسل 55 مشكلة حب مأخوذ عن رواية الكاتب مصطفى محمود والتي تحمل نفس الاسم في إطار 4 حكايات كل حكاية 10 حلقات هى (حكاية الفريدو) و(حكاية عشها بفرحة) و(حكاية روحي فيك) و(حكاية ما تيجي نشوف) كل حكاية لها فريق عمل مختلف في التأليف والإخراج والنجوم ويتولى السيناريست عمرو محمود ياسين الإشراف العام على الكتابة ويتولى الاشراف على الاخراج عصام نصار.

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موعد عرض مسلسل صوت وصورة 

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