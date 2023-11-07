عادل حمودة: نتنياهو يعانى من ضغوطات داخلية كبيرة.. وبايدن فى ورطة

قال الكاتب الصحفي والإعلامي عادل حمودة، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يتعرض لضغوطات داخلية بسبب ملف الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة.

وأضاف، حمودة، خلال حواره مع الإعلامي جمال عنايت، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن هناك تظاهرات كبيرة قرب بيت نتنياهو، كما أن القنوات التليفزيونية تبث رسائل فيها حالة من حالات الانهيار لأهالي المجندين والمجندات، وهذه الأمور تؤثر على المجتمع الإسرائيلي.

وأكد أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، في ورطة مزدوجة، لديه سنة انتخابات تجبره على أن يكون متحالفًا مع إسرائيل واللوبي اليهودي، وفي نفس الوقت، فإن الحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه بايدن، بالإضافة إلى اتجاهاته وناخبيه ومواطنيه وأعضائه يرون بأن ما يسمى بالصوت الأساسي قد يهدد، وبالتالي، فقد بدأ الكلام على أن نتنياهو أدخل إسرائيل في ورطة، وحتى اللحظة لم يستطع أن يقدم لأمريكا منفذًا للخروج.

أمريكا أعطت لإسرائيل قنابل متطورة جدًا

وتابع، أن أمريكا أعطت لإسرائيل قنابل متطورة جدًا تستخدم لأول مرة، كما أن أمريكا أرسلت غواصة نووية لأول مرة، حيث تم الإعلان عنها بالقرب من إسرائيل لأول مرة كجزء من الحرب النفسية على القدرات في غزة.