فرحات: السيناريوهات المتوقعة لمستقبل قطاع غزة تشهد حالة من التناقضات والارتباك

أوضح الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أهم السيناريوهات المتوقعة لمستقبل قطاع غزة ، قائلًا: "إنه كان يجب أن يكون الاهتمام الأكبر من جانب المجتمع الدولي والقوى المعنية بمناقشة قطاع غزة”.

وأضاف الدكتور محمد فايز فرحات، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران، عبر فضائية extra news: “لاحظنا خلال الفترة الأخيرة أن هناك اجتهادات كثيرة، بعض هذه الاجتهادات ما زالت نظرية تأتي من بعض مراكز البحوث وبعض مراكز الفكر، وبعضها يأتي من دبلوماسيين سابقين، وبالتالي هناك تنوع في الحقيقة واجتهادات كثيرة، لكن حتى الآن لا يوجد تصور واحد، بل هناك حالة من الارتباك، وهناك تناقضات حتى بين بعض الأفكار المطروحة، فضلًا عن ذلك لا يوجد حتى الآن طرح رسمي محدد من أي جهة محددة، ربما تكون هناك بعض المناقشات في الغرف المغلقة لكن الملاحظة المهمة حتى الآن، هو أنه لا يوجد تصور رسمي”.