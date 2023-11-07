"الموانئ البرية" تنظم ورشة عمل حول "طبيعة عمل الموانئ الجافة"

عقدت الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة ورشة عمل بعنوان "طبيعه عمل الموانى الجافة والمناطق اللوجيستية والهدف من إنشائها "وذلك على هامش فعاليات اليوم الثالث للمعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجيستيات للشرق الأوسط وافريقيا TransMEA2023.

طبيعة عمل الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية والهدف من تدشينها

واستعرض خير راغب، مدير تحرير “المصرى اليوم”، مدير الورشة، أطراف النقاش مع اللواء أ.ح عمرو اسماعيل رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للموانى البريه والجافة واللواء بحري أ.ح رضا اسماعيل رئيس قطاع النقل البحري بوزارة النقل وهانى النادى الممثل العام لشركة A.P. MOLLER MAERSK والمحاسب ايمن الشيخ رئيس شعبه النقل الدولي واللوجيستيات بالغرفه التجاريه بالقاهرة عضو المجلس الأعلى للشحن الجوى للمطارات والدكتور اسلام النقيب رئيس مجلس ادارة شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع طبيعه عمل الموانى الجافه والمناطق اللوجيستيه وماهى الاهداف من انشائها.

الجدوى الاستثمارية للموانئ الجافة ودورها في تقليص الضغط على الموانئ البحرية

كما تم مناقشة الجدوى الاستثمارية للموانئ الجافة ودورها في تقليص الضغط علي الموانئ البحرية من خلال التكامل مع تلك الموانئ ودور القطاع الخاص المحلي والاجنبي في مشاركة الهيئة في مشروعاتها الاستثمارية والعائد المادى على الدولة من ذلك ودور الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة في إصدار تراخيص شركات القطاع الخاص التى تمتلك الأرض لتدشين الموانئ الجافة.

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