خالد عكاشة: الاحتلال الإسرائيلى لا يريد وقف إطلاق النار فى غزة

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إنه بعد مرور شهر كامل من القتال الدائر في قطاع غزة والضفة الغربية، تبين أن الاحتلال الإسرائيلي ليس لديه أي حسابات لكم القذائف التي يستخدمها في الحرب الدائرة، كما أن تكلفة هذه الحرب غير محسوبة تمامًا، فقط يريدون تقويض القضية الفلسطينية.

وأضاف عكاشة، خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم"، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، عبر قناة "الحياة"، أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى الآن لمنع تنفيذ أي حلول مستقبلية للقضية الفلسطينية، وذلك يتضح من خلال تصريحات كافة الأطراف الإسرائيلية والأمريكية أيضًا، من خلال عدم حديثهم حتى الآن عن وقف إطلاق النار في غزة أو الضفة الغربية.