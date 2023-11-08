يهتم المصريون كل يوم بمعرفة حالة الطقس اليوم الأربعاء 8-11-2023 ودرجات الحرارة المتوقعة خاصة أن الخريف قد مضى منه نحو شهر ونصف ولازال الدفء يسود حالة من الدفء وارتفاع درجات الحرارة نسبيا و أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء الموافق 8 نوفمبر 2023.

حالة الطقس اليوم الأربعاء 8-11-2023 ودرجات الحرارة المتوقعة

أصدرت الهيئة القومية للأرصاد الجوية بيانها اليومي الذي يوضح حالة الطقس اليوم الأربعاء 8-11-2023 ودرجات الحرارة المتوقعة والذي أكد أن يسود الطقس مائلا للحرارة نهارا في القاهرة والوجه البحري ومعتدل على السواحل الشمالية، و حارًا في جنوب سيناء وشمال الصعيد، وشديد الحرارة في جنوب الصعيد.

ووفقًا لهيئة الأرصاد سيكون الطقس لطيفًا في بداية الليل مائلًا للبرودة في نهايته على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، فيما سيكون لطيفًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الشبورة المائية الموافق 8 نوفمبر 2023

كما أشارت الهيئة إلى انتشار شبورة مائية كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق مختلفة من البلاد، وقد تصل إلى حد الضباب في بعض المناطق.

كما يتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق مختلفة من البلاد، بنسبة حدوث تتراوح بين 20% و40%.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في القاهرة وبعض المحافظات

-محافظة القاهرة

الكبري:29 الصغرى:21

-بنها

الكبري:29 الصغرى:21

-دمنهور

الكبري:28 الصغرى: 19

-وادي النطرون

الكبري: 31 الصغرى: 19

كفر الشيخ

الكبري:29 درجة الحرارة الصغرى 20

-شبين الكوم

درجة الحرارة الكبري : 30 والصغرى: 20

-طنطا

درجة الحرارة الكبري:29 والصغرى:20

درجات الحرارة المتوقعة على بعض المدن المصرية اليوم الأربعاء 8نوفمبر 2023

دمياط 27 21

بورسعيد 27 20

الإسماعيلية 31 19

السويس 31 20

العريش 27 19

رفح" 26 18

رأس سدر 32: 22

الطور: 29 23

طابا: 30 22

شرم الشيخ: 34 24

الإسكندرية 27 19

العلمين 27 19

مطروح 27 19

السلوم 28 18

سيوة 30 17

رأس غارب 32 23

الغردقة 34 24

سفاجا 32 22

مرسى علم 31 23

شلاتين 32 24

حلايب 29 25

أبو رماد 31 24

رأس حدربة 29 24

الفيوم 30 19

بني سويف 30 19

المنيا 31 17

أسيوط 32 18

سوهاج 33 19

قنا 35 22

الأقصر 37 21

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