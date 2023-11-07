"الأرصاد" تكشف سبب ارتفاع درجات الحرارة خلال هذه الأيام وموعد انخفاضها

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة خلال هذا الاسبوع والأسبوع الماضي أعلى من الطبيعي وأعلى من الأجواء الخريفية التي اعتدنا عليها.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "السفيرة عزيزة"، والمذاع عبر فضائية dmc، أن درجات الحرارة أعلى من الطبيعي بـ3 أو 4 درجات، مشيرة إلى أن متوسط درجات الحرارة التي تسجل خلال هذه الأيام تكون ما بين 30 و31 درجة مئوية، وفي الطبيعي المفروض أن تكون 28 درجة، وذلك لتأثر البلاد بتوزيعات ضغطية نتيجة وجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا يعمل على زيادة درجة سطوع الشمس بشكل كبير ويحبس الرطوبة في طبقات قريبة من الأرض.

موعد انخفاض درجات الحرارة

وتابعت، أن الكتل الهوائية قادمة من مناطق صحراوية، وهذا ما يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة خاصة في فترة الظهيرة، مؤكدة أنه بداية من يوم الخميس المقبل درجات الحرراة تعود للأجواء وتكون خريفية، وعلى بداية الأسبوع المقبل من المتوقع سقوط أمطار في مناطق متفرقة من البلاد.