التغذية الوقائية والوقود والأدوية.. "الصحة الفلسطينية" تكشف أولويات الرعاية لإنقاذ المرضى

أصدرت وزارة الصحة الفلسطينية، تقريرًا عن آثار العدوان الإسرائيلي في فلسطين، ومواصلة قوات الاحتلال ضرب واستهداف المستشفيات والمدارس والأبنية التحتية والمدنيين في قطاع غزة المحاصر منذ 7 أكتوبر الماضي وحتى السابع من نوفمبر الجاري.

وأكدت الصحة الفلسطينية، في تقرير حصل "الدستور" على نسخة منه، استمرار قوات الاحتلال ضرب واستهداف المستشفيات والمدارس والمناطق الحيوية، بجانب القصف المستمر على المنازل التي تنهار في لحظة على رءوس ساكنيها، واستكمال حرب الإبادة التي تقوم بها على أرض غزة.

وفي السياق ذاته، وضعت الصحة الفلسطينية الاحتياجات ذات الأولوية لمعالجة بعض الأضرار التي لحقت بالمستشفيات في قطاع غزة والتي جاءت على النحو التالي:

- معالجة النقص في الموارد البشرية والأدوية والمستلزمات الطبية التي تؤثر على إدارة الحالات.

- إمدادات الوقود للمستشفيات وسيارات الإسعاف.

- الحاجة الملحة لإعادة تخزين الأدوية والإمدادات الطبية نظرًا لاستنفاد المخزونات في السوق المحلية.

- الحاجة إلى خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي على المديين القصير والطويل الأعداد كبيرة من المصابين بصدمات نفسية.

- وصول إلى العيادات المتنقلة لـ 29 مجتمعًا محليا في مواقع المنطقة (ج) في الخليل وجنين وقلقيلية ومناطق أخرى لم تتمكن من الوصول إليها منذ بدء العدوان الإسرائيلي.

- تحسين الوضع الغذائي، لا سيما بالنسبة لنحو 283،000 طفل دون سن الخامسة والنساء الحوامل أو المرضعات استجابة لحالة الأمن الغذائي والمياه في غزة.

- ضمان توفير تغذية الرضع وصغار الأطفال في حالات الطوارئ، بما في ذلك التدخلات

- التغذية الوقائية، وتدخلات التغذية العلاجية، وتأمين مسار إمدادات التغذية السليمة.

حصار شامل على قطاع غزة

وبدأت إسرائيل "حصارها الشامل" على غزة بعد أن نفذت المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة صباح السبت الموافق 7 أكتوبر هجومًا مباغتًا على إسرائيل، شمل إطلاق صواريخ وعمليات تسلل برًا وبحرًا وجوًا، في عملية سُميت بـ"طوفان الأقصى"، فيما أمرت إسرائيل بفرض حصار كامل على القطاع، يشمل قطع المياه والكهرباء.

ويخضع سكان غزة لحصار إسرائيلي أدى إلى قطع الغذاء والماء والدواء والكهرباء منذ أن اجتاحت الحرب البلاد في 7 أكتوبر.

ويعاني سكان المنطقة الذين يزيد عددهم على مليوني نسمة من الغارات الجوية الإسرائيلية وسط تضاؤل الموارد منذ ذلك الحين.