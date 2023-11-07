الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محمود الهباش: فلسطين تواجه حرب إبادة من عدو مجرم تجاوز كل الحدود

الدكتور محمود الهباش
الدكتور محمود الهباش

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطينى، إن الاحتلال الإسرائيلى الغاشم قام بعمل الكثير من المجازر في حق الشعب الفلسطيني الباسل، حيث يمكن القول إن هذا العدو غاشم لا يقيم وزنًا لإنسانية الإنسان ولا يحترم مواثيق ولا قانونًا دوليًا.

 

إسرائيل تخترق القانون الدولي 

وأكد الهباش، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن فلسطين تواجه حرب إبادة من عدو مجرم تجاوز كل الحدود وقضى على كل القوانين الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، حيث تتصرف إسرائيل وكأنها فوق القانون الدولي.

وأضاف، أن هناك أكثر من مليون والنصف مواطن فى القطاع أصبحوا نازحين يعيشون فى أماكن الإيواء بالمدارس والطرقات بلا مأوى أو فراش بلا طعام وبلا دواء أو ماء نظيف، بلا حق من الحقوق الإنسانية.

 

جرائم الاحتلال الإسرائيلي 

وتابع: "العالم يتفرج على العدوان الهمجى الذى يمارسه الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، ونحن نواجه عصابة مارقة من القانون الدولى لا تقيم وزنًا لأى دين أو خلق أو قيمة إنسانية بأى شكل من الأشكال".

محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني اكسترا نيوز الحرب بفلسطين

الأكثر قراءة

خبير عسكرى يكشف سر إرسال أمريكا الغواصة النووية "USS Florida" إلى الخليج

خلال أيام.. الحكومة توقع 4 اتفاقيات شراكة لبدء تصنيع السيارات فى مصر

الجيش الثانى الميدانى ينفذ مشروع مراكز قيادة خارجى ذو مستويين

السعودية تعلن تأجيل موعد انعقاد القمة العربية الإفريقية الخامسة

الأطفال مرضى السرطان فى غزة يدخلون مصر لتلقى العلاج (صور)

آخر ميعاد للوتري.. موعد انتهاء تقديم الهجرة العشوائية لأمريكا وظهور النتيجة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

دماء أطفال غزة تُسقط عن هؤلاء شرفهم!

إبراهيم داود

.. عن الذين يعرفون مصلحتك ومصلحة «اللى خلفوك»

وائل لطفي

إعادة إنتاج الجحيم

ماجد حبته

رجل أمريكا الأخطر

محمد كامل

«البر التاني»

جمال-أسعد

لماذا تديين القضية؟

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى ورئيس الوزراء الخصاونة.. جهود أردنية بين عمان بروكسل.. لا بد من وقف الحرب

محمود الغيطاني

التعاون الثقافى الصينى: لمحة إنسانية فى مواجهة الإمبريالية

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

"فوائد صحية".. كيف يقنع الإعلام الإسرائيلى جمهوره باستمرار الحرب فى غزة؟

30 يومًا من الحرب.. ما التحديات التى تواجهها إسرائيل؟

زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد: يجب على السلطة الفلسطينية تولى السيطرة على غزة