محمود الهباش: فلسطين تواجه حرب إبادة من عدو مجرم تجاوز كل الحدود

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطينى، إن الاحتلال الإسرائيلى الغاشم قام بعمل الكثير من المجازر في حق الشعب الفلسطيني الباسل، حيث يمكن القول إن هذا العدو غاشم لا يقيم وزنًا لإنسانية الإنسان ولا يحترم مواثيق ولا قانونًا دوليًا.

إسرائيل تخترق القانون الدولي

وأكد الهباش، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن فلسطين تواجه حرب إبادة من عدو مجرم تجاوز كل الحدود وقضى على كل القوانين الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، حيث تتصرف إسرائيل وكأنها فوق القانون الدولي.

وأضاف، أن هناك أكثر من مليون والنصف مواطن فى القطاع أصبحوا نازحين يعيشون فى أماكن الإيواء بالمدارس والطرقات بلا مأوى أو فراش بلا طعام وبلا دواء أو ماء نظيف، بلا حق من الحقوق الإنسانية.

جرائم الاحتلال الإسرائيلي

وتابع: "العالم يتفرج على العدوان الهمجى الذى يمارسه الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، ونحن نواجه عصابة مارقة من القانون الدولى لا تقيم وزنًا لأى دين أو خلق أو قيمة إنسانية بأى شكل من الأشكال".