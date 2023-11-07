الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عضو "الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية" يوضح أهمية الصبر على الابتلاء وجمال ثوابه عند الله

السيد عرفة
السيد عرفة

أوضح الدكتور السيد عرفة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أهمية الصبر، مستشهدًا بقوله تعالى {وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ} [البقرة: 155-157].

وأضاف الدكتور السيد عرفة خلال لقائه ببرنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" الذي تقدمه الإعلاميتان منى عبدالغني وإيمان عز الدين، عبر قناة cbc، أنه في كل لحظات حياتنا يجب أن نحرص على الصبر واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، والتفاؤل والثقة بالله، لافتًا إلى أن سيدنا يعقوب عليه السلام في سورة يوسف، فقد ابنه وهو صغير، وكان سيدنا يعقوب يحبه حبًا شديدًا، والله سبحانه وتعالى وصف هذا المشهد بقوله تعالى: "وَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَىٰ عَلَىٰ يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ (84)". 

وأشار إلى أنه في بعض كتب التفسير، قيل بأن الله أوحى إلى سيدنا يعقوب، أنه لو كان يوسف ميتًا لأحييناه إليك، بسبب كثرة بكاء سيدنا يعقوب على سيدنا يوسف، ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى هو الجبار جابر القلوب المنكسرة، ويفرج هموم الناس، ولذلك يجب على الناس ألا تيأس من رحمة الله. 

وأشار إلى أن الصبر ذكر في القرآن الكريم 71 مرة، جاء للنبي محمد صلى الله عليه وسلم الأمر بالصبر 21 مرة في القرآن الكريم، والإمام أحمد رحمه الله يقول "والصبر مثل اسمه، مُرٌ مذاقه لكن عواقبه أحلى من العسل". 

واستشهد بقوله تعالى:" إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ"، لافتا إلى أن الصابرين لا يحاسبوا يوم القيامة، والملائكة تسلم عليهم مستشهدًا بقوله تعالى  في سورة الرعد:" وَالْمَلائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ * سَلامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ".

الصبر أهمية الصبر ثواب الصبر المركز العالمي الفتوي الإلكترونية

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