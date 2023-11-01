الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عضو "الأزهر للفتوى": الصبر على الابتلاء أبلغ دليل على إيمان العبد

الشيخ أحمد المشد
الشيخ أحمد المشد

قال الشيخ أحمد المشد، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن موقف العباد من الابتلاءات يتمثل في شيئين؛ إما أنهم يظنوا أن هذا الابتلاء انتقام وعقاب، أو يتعاملون معها على أنها محنة واختبار من الله سبحانه وتعالى.

دليل على صدق الايمان 

وأضاف الشيخ أحمد المشد خلال لقائه ببرنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" مع الإعلامية منى عبدالغني، عبر قناة cbc، أن الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أوضح لنا طبائع الناس، لافتا إلى أن طبيعة الناس تتمثل في أن كل شخص يزعم أنه صادق في إيمانه وأنه متعلق بالله وأنه راضِ بقضاء الله وأنه طامع فيما عند الله سبحانه وتعالى، وأنه مؤمن بالله وإيمانه صلب ولا يتزعزع، وكل هذا كلام والمحك الأساسي لصدقه هو أن يقف الإنسان أمام ابتلاء الله سبحانه وتعالى، مستشهدًا بقوله تعالى في سورة العنكبوت:"أ لم ۝ أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ".

وأوضح الشيخ أحمد المشد،  أن الصبر على الابتلاء هو الدليل على صدق الإيمان.

الشيخ أحمد المشد برنامج الستات ما يعرفوش يكدبوا الصبر على الابتلاء سورة العنكبوت

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