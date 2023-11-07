محمد العرابي: أهداف إسرائيل لم تُحقق بعد رغم جرائمها

قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، إن الاحتلال الإسرائيلي الغاشم خالف جميع الأعراف الدولية الخاصة بحقوق الإنسان وطرق التعامل مع المدنيين وقت الحروب، حيث يقوم الاحتلال بقصف الشعب الفلسطيني بصورة عشوائية من أجل قتل أكبر عدد ممكن من المواطنين.

جرائم الاحتلال الصهيوني

وأكد السفير محمد العرابي، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن الاحتلال الإسرائيلي يقوم باستهداف الأطفال والنساء بكل قسوة، وبالرغم من أن العالم يرى حجم المجازر التي يقوم بها الاحتلال إلا أن القوات الإسرائيلية تحصل على دعم دولي مباشر من عدد كبير من الدول الغربية وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف في حديثه، أن القوات الإسرائيلية تهدف بشكل مباشر من هذه الحرب القضاء على حركة حماس والقضاء أيضًا على بنيتها التحتية قدر المستطاع، ولكن على أرض الواقع هذه الأهداف لم يتم تحقيقها بشكل كامل حتى الآن رغم حجم الاعتداءات التي تقوم بها إسرائيل في حق الشعب الفلسطيني.

معاناة الشعب الفلسطيني

وأشار إلى، أن نحن أمام مأساة يدغع ثمنها الشعب الفلسطيني، حيث حجم المعاناة التي يعيش بها الشعب الفلسطيني تفوق القدرة على التعبير عنها.