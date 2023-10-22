محمد العرابي: أحداث غزة أثبتت أن القضية الفلسطينية غير قابلة للتصفية

قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، إنه بعد تراجع الاهتمام بالقضية الفلسطينية إقليميا ودوليا، أصبحت الآن في مركز الصدارة بالنسبة لاهتمامات العالم، وهذا في حد ذاته يعتبر إنجازا كبيرا، لتعود مرة أخرى لتكون محل نقاش واهتمام، وبذل محاولات لوضع حلول لها.

القضية الفلسطينية في صدارة الشأن الدولي

وأضاف العرابي خلال مداخلة هاتفية عبر النشرة الإخبارية المذاعة على قناة "النيل للأخبار"، اليوم الأحد: “ثبت أن القضية الفلسطينية غير قابلة للتصفية، بل ستظل حية وقائمة وموجودة، والشعب الفلسطيني سيظل متمسكا بأرضه وغير قابل للتهجير من مكان إلى آخر”.

ولفت إلى أن كل قادة التي المشاركين في قمة القاهرة السلام التي ترأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رفضوا فكرة التهجير القسري باعتباره منافيا للقانون الدولي، وهذا في حد ذاته أمر جيد، مؤكدا أنه رغم إلقاء الاتهامات من جانب على آخر، إلا أن الجميع لديهم قناعة كاملة أن الحل السياسي هو الذي سيقي المنطقة شرور أعمال العنف.