الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الرئيس السيسى يبحث مع عضو مجلس رئاسة البوسنة والهرسك تطورات الأوضاع فى غزة

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اتصالًا هاتفيًا من "دينيس بيشيروفيتش"، عضو مجلس رئاسة البوسنة والهرسك، الرئيس المقبل للمجلس.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاتصال شهد التباحث بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة بين البلدين، خاصةً في مجالات السياحة وزيادة معدلات التبادل التجاري، والتعاون الثقافي، وفي قطاعات التدريب وبناء القدرات.

كما تم تبادل وجهات النظر بشأن تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث تم التوافق في هذا الشأن حول ضرورة تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لوقف إطلاق النار وحماية المدنيين وتوفير النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة دون عوائق، فضلًا عن دفع مسار إحياء عملية السلام والتسوية العادلة والدائمة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.

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