وزير العدل يلتقي قضاة الإسكندرية والبحيرة ومطروح بالعاصمة الإدارية

التقى اليوم الثلاثاء، المستشار عمر مروان وزير العدل، وفدا من قضاة الإسكندرية والبحيرة ومطروح ومجلس إدارة نادي قضاة الإسكندرية، برئاسة المستشار سعد السعدني، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة للتعرف على النقلة النوعية في نظام العمل بها، وما توفره من بيئة عمل حديثة .

وفي مستهل الزيارة تم عرض فيديو تسجيلي عن العاصمة الإدارية ومقر وزارة العدل وبرامج التشغيل بها والذي تخلت بها عن الاسلوب الورقي المعتاد واتجهت نحو التحول الرقمي، وتم استعراض التطبيقات والبرامج التي تم استحداثها لإنجاز العمل بأقصى سرعة ودقة وفاعلية.

أعقب ذلك جولة تفقدية للوفد لمبنى الوزارة وقطاعاتها وقاعاتها مع شرح تفصيلي لنظام العمل المستحدث، وتسهيل كل ما يلزم لتمكين التعاملات الخاصة بالوزارة وتداول الملفات بها.

ووجه رئيس مجلس إدارة نادي قضاة الإسكندرية، الشكر والامتنان لوزير العدل لما شاهده والوفد المرافق له، من طفرة تقنية فى سير عمل الوزارة لاسيما فى مجالي الأرشفة الألكترونية وتأمين الوثائق، يما يحمى الوثائق من الفقد والتزوير.

وفى كلمته أكد وزير العدل أن الدولة تولي القضاء وشئونه اهتمامًا غير مسبوق كما أشاد بالآداء المُتميز والجهد المبذول المقدم من رجال القضاء لأداء رسالتهم، مؤكدًا على أهمية تنمية مهارتهم العلمية والعملية وضرورة مواكبة كل ما هو متطور لتحقيق سرعة إنجاز القضايا والتغلب على التحديات السائدة، وصولًا لتحقيق عدالة ناجزة يشعر بها المواطن، وتسهم بشكل فعال في إنجازات الوطن تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.