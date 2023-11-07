رئيس جامعة دمياط يتفقد سير المبادرة الرئاسية "100 يوم صحة"

تفقد الدكتور حمدان ربيع المتولى رئيس جامعة دمياط، اليوم الثلاثاء، فعاليات المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة، التي تقام لليوم الرابع على التوالي وتم تخصيصه لكليتى الزراعة والآثار؛ للكشف عن أمراض الضغط والسكر والاعتلال الكلوى ودلالات الأورام والفحص الذاتى للثدي.

ورافقه الدكتور المتولى سليم عميد كلية الزراعة، والدكتور يسر عز الرجال وكيل كلية الآثار لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، في إطار التعاون البناء والمثمر بين وزارتى التعليم العالى والصحة والسكان، حيث يستمر التعاون والتنسيق بين جامعة دمياط ومديرية الشئون الصحية بدمياط، بتنفيذ فعاليات مبادرة 100 يوم صحه بالجامعة، وذلك للاطمئنان على صحة جميع منتسبي الجامعة.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن الحملة تأتى في إطار المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة" والتى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لدعم صحة المواطنين، ورفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة لهم، مؤكدًا أن القطاع الصحي فى مصر شهد طفرة غير مسبوقة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث سعى إلى الارتقاء بمستوى جودة حياة المواطن، وبناء الإنسان المصرى لتحقيق رؤية "مصر 2030".

وتفقد رئيس جامعة دمياط، خلال الجولة العيادات الخاصة بالكشف، ومبادرات التوعية والتثقيف الصحي.

وتابع تواجد الفرق الطبية وتوافر كافة الأدوات والمستلزمات الطبية اللازمة لاستمرار تقديم الخدمات الطبية لمنتسبى الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين، والطلاب بالجامعة المترددين على الحملة التي تهدف إلى توفير الحماية والرعاية الصحية الشاملة للأسرة المصري.

كما توجه الدكتور حمدان ربيع رئيس الجامعة، بخالص الشكر لمديرية الصحه بدمياط ممثلة في الدكتور السيد عبدالجواد وكيل مديرية الشئون الصحية بدمياط، وقطاعة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة على الجهد المبذولة لدعم المبادرة داخل الجامعة.

جدير بالذكر أن المبادرة بالجامعة تم تفعيلها لمدة 15 يوم متواصل؛ لكى يتم الكشف على أكبر عدد بكليات الجامعة، وتم الكشف على عدد من الكليات منها كلية الطب وكلية الهندسة وكلية الآثار وكلية الزراعة، ويتم التخصيص يوم كامل لكل لكلية بالجامعة.