الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"تصديري الصناعات الكيماوية" شريك تسويقي للمعرض الإفريقي للتجارة البينية

ارشيفي
ارشيفي

يشارك المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة كشريك تسويقي للمعرض الإفريقي للتجارة البينية في دورته الثالث المقامة بمصر في الفترة من 9 وحتى 15 من نوفمبر الجاري بمركز مصر للمعارض الدولية والمؤتمرات.

ويتواجد المجلس بالجناح المصري في صالة رقم 3 لاستقبال الشركات الأعضاء واستضافة الوفود الحكومية والرئاسية التي تزور الجناح طوال فترة المعرض، أيضا يشارك المجلس بالندوات المقامة على هامش المعرض ولقاءات الشركات الأعضاء بالجهات المشاركة. 

المعرض يستهدف زيادة معدلات التجارة البينية بين الدول الإفريقية وعرض الفرص والمقومات الاستثمارية الكبيرة المتاحة بالقارة السمراء، حيث تحرص وزارة التجارة على تقديم كافة أوجه الدعم للجهات المنظمة والدول والشركات المشاركة للخروج بالمعرض بالشكل اللائق بمكانة مصر الإقليمية والعالمية، وفق بيان سابق لوزارة التجارة.

استضاف القاهرة للمعرض للمرة الثانية يعكس التزام الدولة المصرية بدفع جهود التنمية الاقتصادية الشاملة بالقارة الإفريقية من خلال زيادة معدلات التبادل التجاري وتعزيز مشروعات التصنيع المشترك، فضلًا عن العمل على تحقيق التكامل الاقتصادي القاري، وأن المعرض يسهم في تفعيل اتفاقية التجارة القارية الإفريقية AFCFTA.

خطوتان لزيادة الصادرات المصرية للأسواق الإفريقية

وتتواصل الجهود الحكومية من أجل زيادة الصادرات للخارج، حيث يجرى العمل على تنفيذ خطتين الأولى لزيادة الصادرات المصرية إلى الأسواق الأفريقية وخطة أخرى لزيادة الصادرات بصورة عامة لكافة الأسواق الدولية، وتستهدف خطة أفريقيا تعميق التبادل التجاري مع دول القارة السمراء والتوسع في تدشين المراكز اللوجستية بالقارة وذلك لتوفير البضائع الحاضرة في قطاعات تمتلك مصر فيها ميزة نسبية.

وقال خالد أبوالمكارم، رئيس المجلس، إن المشاركة بالمعرض جاءت ضمن أولويات المجلس معززة يتوجيهات وزارة التجارة والصناعة، موضحا أن المشاركة في المؤتمر تعزز التعاون والتبادل التجاري بين الدول الأفريقية للوصول إلى التكامل لخلق قوة اقتصادية بين دول القارة.

وأوضح محمد مجيد، المدير التنفيذي للمجلس، أنه تم توقيع اتفاق مع إدارة المعرض بجنوب أفريقيا كشريك تسويقي للحدث بمصر وبالفعل تم التسويق للحدث على الشركات الأعضاء، وشارك عدد كبير منهم سواء زائرين أو عارضين وكذلك اهتم المجلس بالترويج للمعرض وأهمية المشاركة به.

المجلس التصديري للصناعات الكيماوية الكيماوية معدلات التجارة البينية بمركز مصر للمعارض دورته الثالث

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