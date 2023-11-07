الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تحديد مواعيد ٤ جولات لبيراميدز في مجموعات دوري الأبطال

بيراميدز
بيراميدز

حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، مواعيد ٤ جولات من مباريات نادي بيراميدز في دور المجموعات، لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي تنطلق مبارياتها نهاية شهر نوفمبر الجاري

وجاءت المباريات الأربعة على النحو التالي:

الجولة الأولى : بيراميدز * مازيمبي .. يوم الجمعة ٢٤ نوفمبر .. الساعة ٦ مساء .. استاد الدفاع الجوي ".

الجولة الثانية: نواذيبو * بيراميدز .. يوم السبت ٢ ديسمبر . الساعة ٤ بتوقيت موريتانيا ٦ بتوقيت القاهرة.. استاد نواكشوط شيخا ولد بيديا "ملعب نجيل صناعي".

الجولة الثالثة: صن داونز * بيراميدز .. يوم السبت ٩ ديسمبر .. الساعة ٣ عصرا بتوقيت القاهرة .. استاد لوفتوس فيرسفيلد بمدينة بريتوريا بجنوب أفريقيا.

الجولة الرابعة: بيراميدز * صن داونز .. يوم الثلاثاء ١٩ ديسمبر .. الساعة ٦ مساء .. استاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

يذكر أن الجولتين الخامسة والسادسة ستقاما في الأسبوع الأخير من شهر فبراير، والأسبوع الأول من شهر مارس من العام المقبل.

طاقم تحكيم مباراة بيراميدز ومازيمبي بدوري المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

ويدير المباراة طاقم حكام من كينيا بقيادة الحكم بيتر كاماكو، ويعاونه مواطنه جيلبيرت شيريو الحكم المساعد الأول، وستيفن ييمبي الحكم المساعد الثاني، وبروك فيليب الحكم الرابع.

ويراقب المباراة بشير ولد العرب من دولة الصومال، ويراقب طاقم الحكام صلاح أحمد محمد من السودان، والمنسق العام كريستوفر سوميا بامبا من مالاوي.

وتعد هذه المشاركة هي الأولى للفريق السماوي تاريخيا، بدوري أبطال إفريقيا، عقب أربعة مشاركات سابقة بكأس الكونفيدرالية، كانت أفضل نتائج بيراميدز، خلالها الوصول إلى المباراة النهائية في نسخة 2020، والهزيمة أمام نهضة بركان المغربي بهدف نظيف.

مجموعة بيراميدز بدوري أبطال إفريقيا في الظهور الأول تاريخيا

ويقع بيراميدز في المجموعة الأولى بدوري أبطال إفريقيا، بجوار كلا من نواذيبو الموريتاني وصن داونز الجنوب إفريقي ومازيمبي الكونغولي.

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