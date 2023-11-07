الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

موعد وحكام مباراة بيراميدز ومازيمبي الكونغولي بدوري أبطال إفريقيا

بيراميدز
بيراميدز

تلقى نادي بيراميدز إخطارا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، بشأن تحديد موعد وحكام مباراة الفريق أمام مازيمبي الكونغولي، في إطار أولى جولات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة بيراميدز ومازيمبي الكونغولي بدوري أبطال إفريقيا

وتقرر إقامة مباراة بيراميدز ومازيمبي الكونغولي، في الجولة الأولى من مرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، الجمعة الموافق ٢٤ نوفمبر الجاري، في تمام السادسة مساء على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

طاقم حكام مباراة بيراميدز ومازيمبي الكونغولي بدوري الأبطال

ويدير المباراة طاقم حكام من كينيا بقيادة الحكم بيتر كاماكو، ويعاونه مواطنه جيلبيرت شيريو الحكم المساعد الأول، وستيفن ييمبي الحكم المساعد الثاني، وبروك فيليب الحكم الرابع.

ويراقب المباراة بشير ولد العرب من دولة الصومال، ويراقب طاقم الحكام صلاح أحمد محمد من السودان، والمنسق العام كريستوفر سوميا بامبا من مالاوي.

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز ومازيمبي الكونغولي بدوري الأبطال 

تنقل مباراة بيراميدز ومازيمبي الكونغولي، في مستهل مشوار الفريق السماوي في ظهوره الأول تاريخيا بمرحلة المجموعات في دوري أبطال إفريقيا، عقب شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، الناقل الرسمي والحصري لكافة منافسات دوري الأبطال اعتبارا من دور المجموعات وحتى المباراة النهائية.

وتعد هذه المشاركة هي الأولى للفريق السماوي تاريخيا، بدوري أبطال إفريقيا، عقب أربعة مشاركات سابقة بكأس الكونفيدرالية، كانت أفضل نتائج بيراميدز، خلالها الوصول إلى المباراة النهائية في نسخة 2020، والهزيمة أمام نهضة بركان المغربي بهدف نظيف.

ويقع بيراميدز في المجموعة الأولى بدوري الأبطال، بجوار كلا من نواذيبو الموريتاني وصن داونز الجنوب إفريقي ومازيمبي الكونغولي.

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