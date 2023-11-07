بيراميدز يكشف لـ"الدستور" آخر كواليس انتقال نجمي الفريق إلى الأهلي

كشف مصدر مسئول داخل نادي بيراميدز، آخر كواليس انتقال نجمي الفريق أسامة جلال ومحمد حمدي للنادي الأهلي، خلال الفترة المقبلة.

بيراميدز: جلال مدد عقده مع الفريق وحمدي في الطريق ولكن؟

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«الدستور»: لا توجد أي نية مطلقا للاستغناء عن الثنائي، فهم من أعمدة الفريق الرئيسية".

وأضاف: "جلال لاعب جوكر، يمكن توظيفه في أكثر من مركز داخل الملعب، إذ هل يعقل أن يكون هناك لاعب بهذه المواصفات ونوافق على رحيله".

وأكمل المصدر: "عقد أسامة جلال مع بيراميدز ينتهي بنهاية الموسم الجاري، لذلك لا ننتظر حتى نهاية عقده مع الفريق من أجل إقناعه بالتجديد".

وأردف:" اللاعب قام مؤخرا بتمديد عقده مع بيراميدز لمدة 3 مواسم مقبلة، عقب جلسات مكثفة تمت معه على مدار الأيام الماضية، وسيتم الإعلان عن ذلك رسميا".

وعن محمد حمدي، أوضح المصدر: "لا غنى عن اللاعب فهو الظهير الأيسر الأساسي للفريق، إذ كان هناك تفكير في الاستغناء عنه، لابد من وجود بديل قوي، كشرط أساسي للموافقة على رحيله".

وواصل:" نحن متمسكين ببقاء حمدي معنا، هناك جلسة ستتم مع اللاعب خلال الأيام المقبلة، للتوصل معه إلى اتفاق نهائي بشأن تجديد عقده مع الفريق".

واختتم: "باب بيراميدز مفتوح أمام أي لاعب يريد البقاء داخل النادي، أما غير ذلك لن نتمسك بأحد يرفض الاستمرار معنا مهما كان اسمه".

وتجدر الإشارة إلى أن اسم ثنائي بيراميدز أسامة جلال ومحمد حمدي، قد ارتبط بالانتقال إلى النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة وتحديدا يناير 2024.

ويسعى النادي الأهلي، إلى تدعيم مركز الظهير الأيسر بقوة، نظرا لقرب نهاية عقد علي معلول مع الفريق الصيف المقبل، فضلا عن تراجع مستوى اللاعب التونسي الدولي مؤخرا مع المارد الأحمر.

موعد قمة بيراميدز والزمالك بكأس مصر (2022/2023)

ومن المقرر أن يواجه بيراميدز نظيره الزمالك، في السابعة مساء غد الأربعاء، على ستاد القاهرة الدولي، في أخر مباريات دور نصف نهائي كأس مصر نسخة الموسم الماضي (2022/2023).

ويتأهل الفائز من المباراة لمواجهة الأهلي في المباراة النهائية من البطولة ذاته، خلال شهر مارس من العام المقبل 2024.