الأهلي يكثف المفاوضات لضم مدافع بيراميدز أسامة جلال

مفاوضات واتصالات مكثفة بين مسئولو الأهلى مع أسامة جلال مدافع بيراميدز، لضمه في الميركاتو الشتوي أو مع بداية الموسم المقبل.

وكشف مصدر، أن هناك رغبة من السويسري مارسيل كولر المدير الفني في ضم اللاعب لتدعيم الدفاع في الفترة المقبلة، في ظل إصابة محمود متولي العضلية المتتالية، والبحث عن بديل لـ محمد عبدالمنعم، تحسبًا لرحيله في أي وقت.

وأضاف المصدر، أن أسامة جلال باتت لديه الرغبة في الرحيل عن بيراميدز؛ نظرًا لعدم مشاركته بصفة أساسية، واعتماد الجهاز الفني على الثنائي أحمد سامي وعلي جبر، والوافد الجديد محمود مرعي.

وأشار إلى أن مفاوضات الأهلي مع أسامة جلال منذ فترة طويلة، سواء قبل انتقاله إلى بيراميدز وتحديد أثناء تواجده في إنبي، ولكن ارتفاع المقابل المالي حال دون إتمام الصفقة.

ومن المقرر أن ينتهي عقد أسامة جلال مع بيراميدز بنهاية الموسم القادم، ويُحق له التوقيع لأي نادٍ في يناير الموسم المقبل، في حالة عدم تمديد عقده مع الفريق السماوي.

كولر يراهن على موديست أمام سيمبا التنزاني

وكان السويسري مارسيل كولر المدير الفنى للأهلى جلسة مع الفرنسى أنتونى موديست مهاجم الفريق عقب مباراة الإسماعيلى قبل منح الفريق راحة لمدة 5 أيام؛ بسبب التوقف الدولي لارتباط المنتخب الوطني بمواجهتي زامبيا والجزائر الودية بالإمارات.

وكشف مصدر، أن كولر أكد للفرنسي موديست أنه يراهن عليه وأنه السبب فى التعاقد معه نظرا لقناعته الخاصة وأنه كان متوقعًا أن يدخل الأجواء بسرعة أكبر من ذلك، لذا أصر على التعاقد معه.

وأشار إلى أن مارسيل كولر أكد لـ"موديست"، أن سيخضع لبرنامج تدريبى مكثف خلال فترة الراحة التى سوف يحصل عليها الفريق لتجهيزه لمباراة سيمبا يوم 20 أكتوبرالجارى فى افتتاح بطولة الدورى الإفريقي.

وأضاف أن المدير الفني أوضح لموديست أن الانتقادات التى يتعرض لها أمر طبيعى وهناك لاعبون كثيرون فى الفريق تعرضوا لانتقادات أكثر من ذلك، ولكنهم أصبحوا الآن من نجوم الفريق ومن الركائز الأساسية التى يعتمد عليها.