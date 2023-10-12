كشف السبب وراء سفر "بيبو" للسعودية.. وإجراء من مدرب الأهلى بشأن موديست

استغل خالد بيبو، مدير الكرة بنادي الأهلى، منح الجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر، المدير الفني اللاعبين راحة لمدة 5 أيام؛ بسبب ارتباط المنتخب الوطني بمواجهتي زامبيا والجزائر، وغادر القاهرة متوجهًا إلى السعودية للترتيب لمباريات الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية.

ورافق خالد بيبو خلال رحلته إلى السعودية، سمير عدلى، المدير الإدارى للفريق، حيث إنه من المقرر أن يتفقد مقر الإقامة والانتقالات والملاعب وكافة الأمور المتعلقة بالبعثة.

ويشارك الأهلي في كأس العالم للأندية ممثلًا عن قارة إفريقيا، بعد تتويجه بلقب دوري ‏الأبطال على حساب الوداد المغربي في النسخة الماضية.‏

ويستهل الفريق الأول بنادي الأهلى مباراته فى كأس العالم للأندية، بمواجهة الفائز من مباراة اتحاد جدة السعودى وأوكلاند سيتي النيوزيلندي.

كولر يجهز موديست لمباراة سيمبا التنزاني

على جانب آخر، عقد السويسري مارسيل كولر المدير الفنى للأهلى جلسة مع الفرنسى أنتونى موديست، مهاجم الفريق عقب مباراة الإسماعيلى قبل منح الفريق راحة لمدة 5 أيام.

وكشف مصدر، عن أن كولر أكد للفرنسي موديست أنه يراهن عليه وأنه السبب في التعاقد معه نظرًا لقناعته الخاصة وأنه كان متوقعًا أن يدخل الأجواء بسرعة أكبر من ذلك، ولذا أصر على التعاقد معه.

وأشار إلى أن مارسيل كولر أكد لـ"موديست" أنه سوف يخضع لبرنامج تدريبى مكثف خلال فترة الراحة التى سوف يحصل عليها الفريق لتجهيزه لمباراة سيمبا يوم 20 أكتوبر الجاري، في افتتاح بطولة الدورى الإفريقي.

وأضاف أن المدير الفني أوضح لـ"موديست" أن الانتقادات التي يتعرض لها أمر طبيعي، وأن هناك عددًا من لاعبي الفريق تعرضوا لانتقادات أكثر من ذلك، ولكنهم أصبحوا الآن من النجوم، ومن الركائز الأساسية التي يعتمد عليها.

وكان لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي حصلوا على تطعيمات مختلفة عقب انتهاء مباراة الإسماعيلي التي جمعت الفريقين، ضمن مباريات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

وحرص الجهاز الطبي على منح كل عناصر الفريق التطعيمات اللازمة، في إطار التحضير للسفر إلى تنزانيا لمواجهة فريق سيمبا، في إطار منافسات بطولة الدوري الإفريقي.

وكان وفد من شركة الأهلي لكرة القدم قد توجه مساء أمس الأربعاء، إلى الإمارات، يضم كلًا من خالد عبدالقادر، عضو مجلس إدارة الشركة وأمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي، القائم بأعمال المدير التنفيذي.

ومن المقرر أن ينضم لهما الكابتن خالد بيبو، مدير الكرة والمتواجد حاليًا بالسعودية.